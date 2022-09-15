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Fransa'da 2023'te gaz ve elektrik fiyatları yüzde 15 artışla sınırlandırılacak

Fransa'da 2023'te elektrik ve gaz fiyatlarındaki artışın yüzde 15'le sınırlandırılacağı bildirildi.
Fransa'da 2023'te gaz ve elektrik fiyatları yüzde 15 artışla sınırlandırılacak

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire ve Ekolojik Dönüşüm Bakanı Agnes Pannier-Runacher, ülkedeki enerji durumuna ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Borne, ülkeye tedarik edilen Rus gazının neredeyse tamamının askıya alındığı ve Fransa'da bakımdaki nükleer reaktörlerin faaliyetlerinin durmuş olduğunu anımsatarak, bunun enerji fiyatlarına artış olarak yansıdığına değindi. Borne, gaz ve elektrik fiyatlarının artmasının ekonomilerini etkilediğini belirtti.

"Hükümetimin birincil zorlu görevi, bu kış Fransızların yeterli elektrik ve gaza sahip olmalarını sağlamaktır" diyen Borne, bu nedenle gaz stoklarını hızlıca doldurduklarını, sıvılaştırılmış doğal gaz terminallerinin ihracat kapasitesini artırdıklarını ve farklı ülkelerden gaz tedarik ettiklerini söyledi.

Borne, gaz stoklarının yüzde 95 dolu olduğunu belirterek, enerji tüketimine ilişkin bu kış yaşanması muhtemel 2 senaryo üzerinde durdu.

Herkesin sorumluk alıp, enerji konusunda tasarruf yaptığı bir senaryoda enerjide kesintiler olmayacağını ifade eden Borne, en kötü senaryo ele alındığında ise enerji tasarrufu ve Avrupa Birliği'ndeki (AB) dayanışmayla bunun üstesinde gelebileceklerine değindi.

Fransa'daki "Enerji Tasarrufu Planı" kapsamında bu yılki enerji tüketimlerini geçen yıla göre yüzde 10 azaltmayı hedeflediklerini hatırlatan Borne, "Komşularımızın bize elektrik tedarik etmesine ihtiyacımız olabilir." dedi.

Sıvılaştırılmış doğal gaz terminalleriyle Fransa'nın Avrupa'ya gazın giriş noktalarından biri haline geldiğine değinen Borne, "Bu gazın bir kısmını Avrupalı ortaklarımıza tedarik etmeliyiz, onlar da bize karşılığında elektrik tedarik edecek." ifadesini kullandı.

Borne, enerji fiyatlarını düşürmek için ulusal ve AB düzeyinde çalışacaklarını söyledi.

Gaz ve elektrik fiyatları 2023'te yüzde 15 artacak
Borne, enerjide tavan fiyat uygulamasının 2023'te de uzatacaklarını belirterek, "Fiyatlardaki artışı gaz için ocakta (2023) yüzde 15, elektrik için de şubatta yüzde 15 olarak sınırlandıracağız. Böylelikle, ülkedeki gaz ve elektrik fiyatlarındaki artış 2023'te yüzde 15 olacak." diye konuştu.

Borne, ülkede yıl sonuna kadar 12 milyon haneye 100 veya 200 avroluk enerji çeki verileceğini belirtti.

Ekonomi Bakanı Le Maire, 2023'te uzatılan enerji tavan fiyatlarının maliyetinin devlete 16 milyar avro ve dağıtılacak enerji çeklerin ise 1,8 milyar avro olarak yansıyacağını söyledi.

Pannier-Runacher, Fransa'nın enerji tasarruf planına ilişkin çalışmaların detayların daha sonra açıklanacağına işaret ederek, ülkede 10 Ekim'de enerji tasarrufuna ilişkin bilinçlendirme kampanyası başlatacaklarını açıkladı.

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