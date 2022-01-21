  • BIST 1.993,49
  • Altın 783.56984
  • Dolar 13.4114
  • Euro 15.1941
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya -1 °C
»

Fransa'da 425 bin 183 Kovid-19 vakası kaydedildi

Fransa'da, son 24 saatte 425 bin 183 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.
Fransa'da 425 bin 183 Kovid-19 vakası kaydedildi

Fransa Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 251 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 128 bin 114'e çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 425 bin 183 artışla 15 milyon 600 bin 647'e, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 26,9'a yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 842'si yoğun bakımda olmak üzere 27 bin 931 kişinin tedavisine devam ediliyor. Son günlerde yoğun bakıma girenlerin sayısında düşüş yaşanıyor.

Bu arada Halk Sağlığı Kurumu, 17 Ocak'ta 102 bin 144 olarak açıklığı Kovid-19 vaka sayısını 525 bin 527 olarak güncelledi. Bu durumda salgınının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tiyatro oyuncusu Sermiyan Midyat serbest bırakıldı21 Ocak 2022 Cuma 14:12
  • Orta Karadeniz'de kuvvetli fırtına uyarısı21 Ocak 2022 Cuma 14:12
  • Fransa'da 425 bin 183 Kovid-19 vakası kaydedildi21 Ocak 2022 Cuma 14:11
  • AFAD'dan don ve buzlanma uyarısı21 Ocak 2022 Cuma 13:59
  • Kartal'da hemşireyi silahla öldüren zanlı adliyede21 Ocak 2022 Cuma 13:51
  • Bakan Soylu, beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle teyakkuza geçildiğini bildirdi21 Ocak 2022 Cuma 13:50
  • Emniyetten hava muhalefeti nedeniyle yolda kalan ağır taşıtlara ilişkin yeni karar21 Ocak 2022 Cuma 13:17
  • Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındı21 Ocak 2022 Cuma 12:50
  • Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındı21 Ocak 2022 Cuma 12:32
  • Bakan Akar ve TSK koumata kademesi sınırda21 Ocak 2022 Cuma 12:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti