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Fransa'da akaryakıt krizi

Fransa'da pompa fiyatlarına yansıyan indirim ve TotalEnergies'in bazı rafinelerindeki grev nedeniyle akaryakıt istasyonlarında yaşanan tedarik sıkıntısı, sağlık hizmetlerinin aksamasına yol açtı.
Fransa'da akaryakıt krizi

Fransa basınındaki haberlere göre, özellikle ülkenin kuzeyinde evde bakım ve ambulans gibi sağlık hizmetleri son günlerde sekteye uğradı.

Ulusal Liberal Hemşireler Birliği Başkanı John Pinte, Twitter'dan, bazı bölgelerdeki akaryakıt sıkıntısının hemşirelerin adreslere sağlık hizmeti götürmesini ve hastaların bakım faaliyetlerini engellediğini duyurdu.

Sınıra yakın bölgelerdeki hemşirelerin Belçika'ya geçip yakıt almak durumunda kaldıklarını aktaran Pinte, durum düzelmediği takdirde uzaktaki sağlık hizmetlerinin ötelenebileceği uyarısında bulundu.

Akaryakıt alımlarında öncelik sağlık hizmetlerine verildi

Bunun üzerine Hauts-de-France ve Calais bölgelerinin valilikleri, istasyonların akaryakıt satışında acil ve zaruri kamusal hizmetlere öncelik tanımasını içeren kararlar aldı.

Buna göre belli saatler arasında akaryakıt satışı sadece sağlık hizmetleriyle sınırlandırılırken bidonla benzin satışına yasak getirildi.

Ayrıca vatandaşlara benzin stoku yapmamaları uyarısı yapıldı.

Hükümet, stratejik stokları kullanıma sundu

Fransa Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, ülkede pompa fiyatlarına yansıyan indirim ve TotalEnergies'in bazı rafinelerinde yaşanan grev nedeniyle akaryakıt istasyonlarının yüzde 15'inde en az bir akaryakıt çeşidiyle ilgili tedarikte sıkıntı yaşandığını açıklamıştı.

Veran, TotalEnergies'in bazı rafinelerinde işçilerin maaşlarına ilişkin taleplerle başlattıkları grevin sürdüğünü ifade ederek, gelecek günler için akaryakıt bulamayacağı endişesiyle istasyonlara giden vatandaşların kuyruk oluşturduğunu belirtmişti.

Hükümet, çözüm için bazı yerlerde ülkenin stratejik stoklarından yararlanmaya ve akaryakıt tankerlerinin istisnai olarak pazar günü de çalışmasına izin vermişti.

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