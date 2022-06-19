  • BIST 2.533,33
  • Altın 1024.437
  • Dolar 17.3242
  • Euro 18.1758
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 23 °C
»

Fransa'da halk genel seçimin ikinci turu için sandık başına gitti

Fransa'da milletvekillerinin belirleneceği genel seçimlerin ikinci turu başladı.
Fransa'da halk genel seçimin ikinci turu için sandık başına gitti

Yaklaşık 48,7 milyon seçmenin bulunduğu ülkede halk, 577 sandalyeli Ulusal Mecliste görev yapacak milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti.

Oy kullanma işlemi Fransa'nın ana kara topraklarında, yerel saatle 08.00'de başladı, 18.00'de sona erecek. Büyük kentlerde ise saat 20.00'ye kadar oy kullanılabilecek. Oy verme işlemi saatleri deniz aşırı topraklarda ise farklılık gösterecek.

Fransa'da genel seçimin ilk turunda bir adayın salt çoğunluğu sağlayamadığı sandalyeler için ikinci tur yapılıyor. İlk turda yüzde 12,5 ve üzeri oy alan adaylar, ikinci tura kalıyor. Bu turda en fazla oyu alan aday milletvekili seçiliyor.

Buna göre, 5 milletvekili adayı seçimin ilk turunda Ulusal Meclis'e girmeye hak kazandı.

Araştırma şirketleri, sandıkların kapanmasından itibaren seçimin tahmini sonuçlarını vermeye başlayabilecek.

Genel seçimlerde öne çıkan iki ittifak
Fransa Boyun Eğmeyen Partili (LFİ) aşırı solcu Jean-Luc Melenchon'un girişimiyle LFİ, Yeşiller Partisi (EEVL), Sosyalist Partisi (PS) ve Komünist Partisi'ni (PCF) kapsayan "Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği" (Nupes) ittifakı kuruldu.

Nupes ittifakı, Meclis'te salt çoğunluğu (289 sandalye) alarak, Melenchon'un başbakan olarak atanmasını hedefliyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) etrafında da Horizons (Ufuklar) ve Demokrasi Hareketi (MoDem) partilerinden oluşan Ensemble adında bir konfederasyon oluşturuldu.

Macron'un vaatlerini yerine getirebilmesi için, genel seçimlerde mecliste salt çoğunluğu sağlayabilmesi ve hükümeti kurabilmesi büyük önem taşıyor.

Macron, mecliste salt çoğunluğu elde edemeyebilir
Macron'un liderliğindeki ittifakın milletvekili seçiminde çoğunluğu sağlayıp sağlayamayacağı tartışılırken, seçimin ilk turundan sonra verilen sandık çıkış anketleri ve son günlerdeki kamuoyu yoklamalarına göre Ensemble ittifakı Meclis'te çoğunluğu kazanamayabilir.

İfop-Fiducial şirketlerinin 14-15 Haziran'da yaptığı seçim anketlerine göre, genel seçimde Ensemble ittifakı, Meclis'te 265 ila 300 milletvekili elde edecek.

Nupes'ün 180 ila 210 sandalye, "merkez sağdaki LR, Bağımsızlar, Demokratlar Birliği (UDI) ve merkez partisi Les Centristes'in toplam 40 ila 65 sandalye alması öngörülüyor.

Le Pen'in de aday olduğu ve ikinci tura yüksek bir oy oranıyla kaldığı genel seçimlerde, Le Pen'in partisi RN'nin 20 ila 40 milletvekili çıkaracağı tahmininde bulunuluyor.

Seçimin tartışmalı ilk tur sonuçları
İçişleri Bakanlığı verilerine göre, ilk turda Ensemble ittifakı oyların yaklaşık yüzde 25,75'ini almıştı. Nupes ittifakı yüzde 25,66 ile Ensemble'yi yakından takip ediyor. Aşırı sağcı RN'nin oy oranı yüzde 18,68'i bulurken, Merkez sağdaki LR yüzde 10,42'de kalmıştı.

İlk turda sandığa gitmeyenlerin oranı yüzde 52,49 olmuştu.

Nupes milletvekili adaylarından birçok isim İçişleri Bakanlığının yayımladığı seçim sonuçlarında bazı Nupes adaylarının oylarının ittifak bünyesinde sayılmadığını ileri sürmüştü.

Genel seçimde başarısız olan bakanlar istifa edecek
Seçimin ikinci turuna kalan Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'un yanı sıra kabinede milletvekili adayı olan 14 bakandan, milletvekili seçilemeyenlerin kabineden istifa edecekleri daha önce belirtilmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fransa'da halk genel seçimin ikinci turu için sandık başına gitti19 Haziran 2022 Pazar 10:06
  • TÜBA 30 personel alacak19 Haziran 2022 Pazar 10:05
  • Türkiye ve dünya gündemi19 Haziran 2022 Pazar 10:04
  • İzmir'deki yangın ekiplerin yaklaşık 15 saatlik müdahalesiyle söndürüldü19 Haziran 2022 Pazar 10:04
  • Kadıköy'de makas atan sürücünün çarptığı otomobil durağa daldı: 1'i ağır, 5 yaralı 19 Haziran 2022 Pazar 10:04
  • İstanbul’un köprüleri Sahil Güvenlik Komutanlığının 40. yılı için aydınlatıldı19 Haziran 2022 Pazar 10:03
  • İngiltere, Ukrayna'ya askeri eğitim önerdi18 Haziran 2022 Cumartesi 21:32
  • Fransa'da kavurucu yaz sıcakları hayatı olumsuz etkiliyor18 Haziran 2022 Cumartesi 20:32
  • Ryanair'in Belçika'daki çalışanları greve gidiyor18 Haziran 2022 Cumartesi 17:38
  • Türkiye, mayısta 8 ülkeye ihracatta rekor seviyelere ulaştı18 Haziran 2022 Cumartesi 16:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti