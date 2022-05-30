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Fransa’da maymun çiçeği vaka sayısı 16 olarak tespit edildi

Fransa’da maymun çiçeği (monkeypox) vaka sayısının 16 olduğu bildirildi.
Fransa’da maymun çiçeği vaka sayısı 16 olarak tespit edildi

Fransa Sağlık Yüksek Kurulunun (HAS) son paylaştığı verilere göre, ülkede 12'si başkent Paris’in de bulunduğu İle-de-France bölgesinde olmak üzere toplam 16 maymun çiçeği virüslü vaka tespit edildi.

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken, Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

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