  • BIST 2.382,44
  • Altın 957.318
  • Dolar 17.4193
  • Euro 17.5197
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 34 °C
  • Konya 24 °C
»

Fransa’nın Bordeaux şehri yakınlarındaki yangınlarda 7 bin hektardan fazla alan kül oldu

Fransa’nın güneybatısında yer alan Bordeaux şehri yakınlarında 4 gündür devam eden yangınlarda yaklaşık 7 bin 300 hektarlık alan kül oldu.
Fransa’nın Bordeaux şehri yakınlarındaki yangınlarda 7 bin hektardan fazla alan kül oldu

Yerel basındaki haberlere göre, Gironde bölgesinde 12 Temmuz'da iki ormanda başlayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Binden fazla kişi ve 9 yangın söndürme helikopteri ile yürütülen çalışmalarda 4’üncü güne girildi.

Gironde bölgesindeki Arcachon ve Landiras’ta etkisini sürdüren yangınlar nedeniyle restoranlar ve evler zarar görürken, çoğunluğunu civarda kamp kuran tatilcilerin oluşturduğu 11 bin kişi güvenli bölgelere taşındı.

Yangınlarda şu ana kadar 7 bin 300 hektar alan kül oldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 15 Temmuz 2016'da kritik 11 saat15 Temmuz 2022 Cuma 10:03
  • 15 Temmuz'da ne oldu, neler yaşandı?15 Temmuz 2022 Cuma 09:43
  • Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı15 Temmuz 2022 Cuma 09:32
  • Erdoğan, Datça'da orman yangınıyla mücadele eden ekiplere teşekkür etti15 Temmuz 2022 Cuma 09:31
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 15 Temmuz şehitlerini andı15 Temmuz 2022 Cuma 09:30
  • Datça'da yanan orman alanı havadan görüntülendi15 Temmuz 2022 Cuma 09:29
  • Yurda dönen ilk hacı kafilesi İstanbul Havalimanı'nda gözyaşlarıyla karşılandı15 Temmuz 2022 Cuma 09:27
  • 15 Temmuz şehidi Samet Uslu'nun ailesi oğullarını unutamıyor15 Temmuz 2022 Cuma 09:23
  • Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi15 Temmuz 2022 Cuma 09:21
  • İngiltere'de '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' paneli15 Temmuz 2022 Cuma 09:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti