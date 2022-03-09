  • BIST 2.041,69
  • Altın 939.129
  • Dolar 14.6688
  • Euro 16.1625
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 3 °C
»

Fransız Alstom şirketi Rusya'ya teslimatları askıya aldı

Fransa’nın demir yolu ve raylı taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren Alstom şirketi, Rusya'ya yaptığı teslimatları askıya aldığını duyurdu.
Fransız Alstom şirketi Rusya'ya teslimatları askıya aldı

Alstom'dan yapılan açıklamada, Ukrayna-Rusya savaşıyla birlikte Rusya'ya karşı alınan yaptırımlar kapsamında, bu ülkeye gerçekleştirdikleri teslimatlar ile gelecekteki yatırımları askıya aldıkları belirtildi.

Rusya'nın Transmashholding (TMH) şirketinin hisselerinin yüzde 20'sinin Alstom'a ait olduğu aktarılan açıklamada, Alstom'un bu hisselerin değerine ilişkin kararını 2021-2022 mali yılı kapanışında belirleyeceği ifade edildi.

Açıklamada, Alstom'un ayrıca, Ukrayna'daki mevcut durum nedeniyle bu ülkedeki demir yolu ağının işletmecisi UZ ile ortak yürüttüğü bir projenin görüşmelerinin de askıya alındığı bildirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Otomotiv sektörü şubatta 2,5 milyar dolarlık ihracat yaptı09 Mart 2022 Çarşamba 13:58
  • Rus rublesinde değer kaybı sürüyor09 Mart 2022 Çarşamba 11:38
  • Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı 2022'nin ilk aylarında rekor getirdi09 Mart 2022 Çarşamba 11:38
  • Türkiye'de yılın ilk iki ayında 416 bin 784 gayrimenkul satış işlemi yapıldı09 Mart 2022 Çarşamba 10:39
  • Brent petrolün varil fiyatı 131,12 dolar09 Mart 2022 Çarşamba 10:39
  • Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı09 Mart 2022 Çarşamba 10:38
  • Borsa güne yükselişle başladı09 Mart 2022 Çarşamba 10:18
  • Küresel piyasalar karışık seyrediyor09 Mart 2022 Çarşamba 09:31
  • BIST 50 endeksindeki paylarda, açığa satışta "yukarı adım kuralı" bugün de geçerli olacak09 Mart 2022 Çarşamba 09:31
  • S&P, ABD'nin kredi notunu teyit etti09 Mart 2022 Çarşamba 09:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti