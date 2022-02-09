  • BIST 2.034,22
  • Altın 791.36166
  • Dolar 13.5928
  • Euro 15.5462
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 0 °C
»

Fransız La Croix gazetesine göre "SİHA, Türkiye için bir nüfuz aracı"

Yazıda, "Türkiye, belli parçaları ithal etmeyi sürdürse de silah üreten ve satan, hatta ekipleri eğiten askeri bir güç olarak gittikçe kendini gösteriyor" yorumu yapıldı.
Fransız La Croix gazetesine göre "SİHA, Türkiye için bir nüfuz aracı"

Fransız La Croix gazetesinde yayımlanan analizde, "Türkiye'nin silah üreten askeri bir güç olarak gittikçe kendini daha fazla gösterdiği" yorumuna yer verildi.

Gazetenin silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) ilgili analiz yazısında, Türk SİHA'larına özel bir bölüm ayrıldı.

"SİHA'lar savaşı nasıl değiştiriyor?" başlığıyla dün yayımlanan yazıda, Ukrayna, Suriye, Libya, Dağlık Karabağ ve Etiyopya'daki çatışmalarda SİHA'ların kullanımının yaygınlaştığı kaydedildi.

Özellikle Dağlık Karabağ'da Türk TB-2 ve İsrailli Harop SİHA'larının Azerbaycan'ın kısa sürede çok daha az can kaybıyla çatışmayı kazanmasına yardım ettiği vurgulanan yazıda, "Türkiye'nin Mart 2020'de Suriye'de SİHA'lardan başarılı şekilde yararlandığı, Libya'da meşru hükümet kuvvetlerinin, Türk SİHA'ları sayesinde gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı güçlere üstünlük sağladığı" belirtildi.

Yazıda, Baykar Makine tarafından üretilen, uygun fiyatlı ve kaliteli SİHA'ların özellikle Afrika ülkeleri için cazip olduğuna, Ukrayna'nın da 20 Türk SİHA'sı satın aldığına dikkat çekildi.

Türkiye'nin de içinde olduğu önde gelen SİHA üreticileri ABD, Çin, İsrail ve Rusya'nın yapay zeka ve robot teknolojisinin birleştirilmesi üzerinde çalıştığı aktarıldı.

"Türkiye, askeri bir güç olarak gittikçe kendini gösteriyor"
Analiz yazı dizisinin Türk SİHA'larına ayrılan bölümü, "SİHA, Türkiye için bir nüfuz aracı" başlığıyla verilerek Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ’daki başarılı performansların SİHA satışlarını artırdığına işaret edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk SİHA'larını diplomatik bir silah olarak kullandığı savunulan yazıda, 2015 bütçesinde savunmaya yüzde 5,4 pay ayıran Türkiye’nin 2020 bütçesinde savunmaya yüzde 7,5 bütçe ayırdığı kaydedildi.

Yazıda, "Türkiye, belli parçaları ithal etmeyi sürdürse de silah üreten ve satan, hatta ekipleri eğiten askeri bir güç olarak gittikçe kendini gösteriyor." ifadesine yer verildi.

Bayraktar-TB2'nin performansının ve teknolojik üstünlüğünün güç ilişkilerinde dengeyi değiştirmeye olanak verdiğinin altı çizilen yazıda, Ukrayna, Polonya, Kazakistan, Kırgızistan ve Katar'a onlarca SİHA ihraç edildiği aktarıldı.

Yazıda, Türk SİHA'larının 17-18 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenen 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde de odak noktası olduğuna işaret edilerek savunma politikaları uzmanı Arda Mevlütoğlu'nun "Türkiye'nin, Batı ülkeleri gibi ağır diplomatik kısıtlamalar dayatmadan NATO standardında ürünler sunduğu" değerlendirmesi paylaşıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk Silahlı Kuvvetlerine K+ Füzesi teslimatı09 Şubat 2022 Çarşamba 14:54
  • Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi09 Şubat 2022 Çarşamba 14:41
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Dinen haram olan sigarayı bırakalım09 Şubat 2022 Çarşamba 14:39
  • Çavuşoğlu, Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Muttaki ile telefonda görüştü09 Şubat 2022 Çarşamba 14:21
  • Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti: Firari şüpheli Bursa'da yakalandı09 Şubat 2022 Çarşamba 14:10
  • Bakan Ersoy: Turizmde 35 milyar dolar gelir hedefi ulaşılabilir09 Şubat 2022 Çarşamba 14:07
  • Kırklareli'nde Ergene Nehri taştı, tarım arazileri su altında kaldı09 Şubat 2022 Çarşamba 13:47
  • Malatya'da yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 9 yaralı09 Şubat 2022 Çarşamba 13:18
  • İstanbul'da yakalanan sahte vize dolandırıcısının kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı09 Şubat 2022 Çarşamba 13:18
  • 18 yaşındaki Batuhan'ı bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet09 Şubat 2022 Çarşamba 13:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti