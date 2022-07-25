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Fransız vekil Macron'u yerin dibine soktu: Türkiye, Fransa'ya ağır bastı

Türkiye'nin Ukrayna-Rusya arasındaki tahıl krizindeki oynadığı rol sonrası Fransız vekil, Macron'u eleştiri yağmuruna tuttu. AP vekili Lebreton, Türkiye'nin, Fransa'ya ağır bastığını söyledi.
Fransız vekil Macron'u yerin dibine soktu: Türkiye, Fransa'ya ağır bastı

Avrupa Parlamentosunun Fransız milletvekili Gilles Lebreton, Ukrayna tahılının ihracatı konusunda, Türkiye'nin, yaptığı arabuluculukla Fransa'dan "ağır bastığını" belirtti.

Lebreton, Twitter hesabında, Türkiye'nin arabuluculuğunda Rusya ile Ukrayna arasında imzalanan ve milyonlarca ton tahılın Ukrayna'dan çıkarılmasına ilişkin BFMTV kanalında yer alan haberi paylaştı.

Anlaşmanın, Afrika'da kıtlığı önleyebilmeyi mümkün kılacağını belirten Lebreton, "Konuyu Birleşmiş Milletler ile müzakere eden ne yazık ki Erdoğan'dı, Macron değil. Türkiye, Fransa'dan daha ağır basıyor." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da aylardır abluka altındaki tahılın ihracı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, 22 Temmuz'da İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalanmıştı

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