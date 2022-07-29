Fredrik Midtsjö bu gece İstanbul'da!

Galatasaray'ın 3 yıllık anlaşma sağladığı Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö, bu akşam 23:30'da İstanbul'da olacak.

Galatasaray, Fredrik Midtsjö transferi için Hollanda ekibi Az Alkmaar ile anlaşmaya vardı. Oyuncu tarafı ile de büyük ölçüde anlaşan Sarı-Kırmızılılar, son detayların görüşülmesinin ardından transferi resmiyete kavuşturacak.

Norveçli orta saha oyuncusu, 29 Temmuz akşamı İstanbul'da olacak.

AZ Alkmaar'ın Tuzla City ile oynadığı UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Fredrik Midtsjö, 61. dakikada oyuna girdi