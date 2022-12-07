  • BIST 4.968,62
  • Altın 1063.602
  • Dolar 18.6381
  • Euro 19.6347
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 9 °C
»

Freni boşalan kamyonet çocuklara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'te meydana gelen feci kazada, freni boşalan bir kamyonet yolda yürüyen çocuklara çarptı.
Freni boşalan kamyonet çocuklara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kazada duvara çarparak durabilen kamyonetin ezdiği Abdulkerim Hac Hamod (10) ölürken, Yusuf Hac Homad (12) ve Ahmet Günsever yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Yavuzlar Mahallesi’nde meydana geldi. Ahmet Günsever’in (22) kullandığı 27 LU 934 plakalı kömür yüklü kamyonet, girdiği sokakta freninin boşalması sonucu hızla yokuş aşağı inerek park halindeki hafif ticari araca, ardından da yolda yürüyen Suriye uyruklu Abdulkerim Hac Hamod ile kuzeni Yusuf Hac Hamod’a çarptı. Kamyonet bir evin duvarına çarparak durdu.

KAMYONETİN ÇAPRTIĞI BİR ÇOCUK ÖLDÜ

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Abdulkerim Hac Hamod’un yaşamını yitirdiğini belirlendi. Yaralanan Yusuf Hac Hamod ile kamyonet sürücüsü Ahmet Günseven ise ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

OLAY YERİNE GELEN BABA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Acı haberi alıp kaza yerine gelen Abdulkerim Hac Hamod'un babası Hamod El Muhammed, gözyaşlarına boğuldu. Acılı babayı bir komiser sarılarak teselli etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ticaret Bakanlığı'ndan zincir marketlere yeni kural07 Aralık 2022 Çarşamba 08:51
  • Araç camından sarkıp, pompalı tüfekle ateş eden şahıs yakalandı07 Aralık 2022 Çarşamba 08:43
  • Fas taraftarı çeyrek final sevincini İstanbul'da kutladı07 Aralık 2022 Çarşamba 08:05
  • 4 kişiyi yaralayan köpeğin sahibine 4 yıl 6 aya kadar hapis istemi06 Aralık 2022 Salı 15:49
  • Bir kardeşin ölümüne diğerinin ağır yaralanmasına yol açan sürücü serbest06 Aralık 2022 Salı 14:31
  • Çin rejiminin Doğu Türkistan'da yaptığı zulümlere karşı protestolar yapıldı06 Aralık 2022 Salı 14:26
  • Türkiye'den Yunanistan'a ültimatom: Ya anlaşmaya uyun ya da gereğini yaparız06 Aralık 2022 Salı 13:20
  • İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: Silindir Operasyonu başladı06 Aralık 2022 Salı 09:55
  • Şehit düşen Binbaşı Mehmet Duman kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?06 Aralık 2022 Salı 09:34
  • MSB acı haberi duyurdu: Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu06 Aralık 2022 Salı 00:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti