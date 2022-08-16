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FSM Köprüsü'ndeki asfaltlama çalışması tamamlandı

FSM Köprüsü'ndeki asfaltlama çalışması tamamlandı
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nün Edirne istikametinde yürütülen asfalt bakım çalışmalarının ardından yol trafiğe açıldı.
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