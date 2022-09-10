FSM'de 'dur' ihtarına uymayan panelvan polislere çarptı

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde, uygulama noktasında "dur" ikazına uymayan ticari panelvan polislere çarptı. Kazada 2 polis memuru yaralandı. Kaçan sürücü, ikinci kez kaza yaptıktan sonra yakalanarak gözaltına alındı.

FSM Köprüsü'nde, Anadolu Yakası girişinde uygulama yapan polis ekibi, köprüye süratli bir şekilde giren 48 AGP 572 plakalı ticari panelvana "dur" uyarısında bulundu. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen ticari panelvan, hızla devam ederek uygulama noktasındaki polislere çarptı. Polis memurları Okan D. ve Kadir M. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı polisler, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Yoluna devam etti

Yoluna devam eden araç, köprüde seyir halinde olan Durmuş S. idaresindeki 34 BEP 442 plakalı hafif ticari araca çarptıktan sonra kendisini takip eden polis ekipleri tarafından durduruldu.

Sürücü, gözaltına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde güvenlik çemberi oluştururken, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişte trafik akışı tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı.

Köprüde yaşanan trafik yoğunluğu, kaza yapan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.