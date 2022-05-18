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Fuat Oktay'dan CHP'ye tepki: Kafa olarak ilk çağda yaşıyorlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Atatürk Havalimanı tartışmalarıyla ilgili muhalefetin provokasyonlarına yanıt verdi.
Fuat Oktay'dan CHP'ye tepki: Kafa olarak ilk çağda yaşıyorlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Atatürk Havalimanı tartışmalarıyla ilgili "Biz; uzay çalışmaları, veri madenciliği, 10 Unicorn hedefi diyoruz, muhalefet hala kafa olarak ilk çağda yaşıyor. Atatürk Havalimanı yeri, bir yeşil koridora dönüştürülüp milletin kullanımına sunulacak diye yaygara kopartıyorlar. Ülkenin gündemini değiştirmeye çalışıyorlar" açıklamalarında bulundu. 

"İBRET VERİCİ BİR DURUM"

Oktay, Yunanistan Başbakanı'nın, ABD kongresinde ayakta alkışlanmasıyla ilgili de, "Müttefik dediğimiz ABD Kongresi'nde Türkiye ve KKTC ile ilgili sergilenen tiyatroyu izlediniz. Ada'da sanki Kıbrıs Türkleri yokmuş gibi davranılması ibret verici bir durumdur." dedi. 

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