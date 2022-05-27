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Fulya'da 3 kişi ölü bulundu

Fulya'da 3 kişi ölü bulundu
Şişli Fulya'da bir apartman dairesinde biri kadın 3 kişi ölü bulundu.

Fulya'daki 4 katlı binanın en üst katındaki daireden sabah saatlerinde silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İçeriye giren polis ekipleri, biri kadın 3 kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı.

Ekiplerin olay yerinde incelemesi sürüyor.

Bina önüne gelen ölenlerin yakınları göz yaşlarını tutamadı.

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