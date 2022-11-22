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Futbolda alt liglerde heyecan devam ediyor

Futbolda 2022 Dünya Kupası nedeniyle ara verilen Süper Lig'in dışında diğer profesyonel ligler Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve 3. Lig'de heyecan sürüyor.
Futbolda alt liglerde heyecan devam ediyor

Süper Lig'in 25 Aralık haftasındaki maçlarla devam edeceği profesyonel liglerde, TFF 3. Lig 2. Grup'ta Armoni Alanya Kestelspor, 3. Grup'ta Güneş Holding Çankaya FK yollarına namağlup devam ediyor. TFF 3. Lig 2. Grup'ta Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor ve 3. Grup'ta Niğde Anadolu FK henüz sahadan galibiyetle ayrılmadı.

TFF 3. Lig 1. Grup'taki Edirnespor'un da henüz beraberliği bulunmuyor.

SPOR TOTO 1.LİG

İlk devre heyecanının 5 hafta sonra tamamlanacağı Spor Toto 1. Lig'de Eyüpspor maç fazlasıyla en yakın rakipleri Pendikspor ve Ankara Keçiörengücü'nün 9 puan önünde 33 puanla liderliğini sürdürüyor.

İlk 2 takımın doğrudan Süper Lig vizesi alacağı, bunları takip eden 5 ekibin play-off oynayacağı ligde 14. hafta itibarıyla Yılport Samsunspor, Çaykur Rizespor, Dyorex Boluspor ve Bodrumspor da play-off barajında yer alıyor.

Ligde son 4 sırada Altınordu, Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği ve Altaş Denizlispor bulunuyor.

TFF 2.LİG

İlk devrenin bitimine 4 hafta kalan TFF 2. Lig'de iki grupta da zirveyi ikişer takım paylaşıyor. Beyaz Grup'ta 27'şer puanlı Amed Sportif Faaliyetler ile Şanlıurfaspor'u, 26'şar puana sahip Esenler Erokspor ile Çorum FK takip ediyor.

19 takım bulunan Beyaz Grup'ta Süper Lig şampiyonluğu bulunan Bursaspor 15 puanla 16. durumda yer alırken, daha önce Süper Lig tecrübesi olan takımlardan Ankaraspor da 10. sırada bulunuyor.

Bucaspor 1928 ile Kocaelispor'un 34'er puanla ilk 2 sırada bulunduğu Kırmızı Grup'ta ise İskenderunspor 33 puanla bu 2 takımı takip ediyor.

TFF 3.LİG

13. hafta maçlarının yarın oynanacağı TFF 3. Lig'de 1. Grup'ta 31 puana sahip Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol en yakın rakipleri 52 Orduspor FK ve Karşıyaka'nın 8 puan önünde bulunuyor.

2. Grup'ta birer maç fazlası bulunan Karaman FK 27 puanla birinci, 26 puanlı Armoni Alanya Kestelspor ikinci sırada yer alırken, 24 puana sahip Alagöz Holding Iğdır FK üçüncü durumda kendisine yer buldu.

3. Grup'ta 27 puana sahip 68 Aksaray Belediyespor 24 puanlı Güneş Holding Çankaya FK'nin önünde lider durumda bulunuyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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