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Futbolda ara transfer dönemi başladı

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi başladı.
Futbolda ara transfer dönemi başladı

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre ara transfer dönemi 8 Şubat Salı günü tamamlanacak.

2021-2022 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran-8 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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