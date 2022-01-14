Futbol'da haftanın programı

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de 21. hafta maçları yapılacak. TFF 2. Lig'de de ikinci yarı başlayacak, 20. hafta karşılaşmaları oynanacak.

Futbolda Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de 21. hafta maçları yapılacak. TFF 2. Lig'in 2. yarısı 20. hafta karşılaşmalarıyla başlayacak. TFF 3. Lig'de de ikinci yarı start alacak. Ligde 1. ve 3. gruplarda 18, 2. Grup'ta ise 20. hafta müsabakaları oynanacak. Turkcell Kadın Süper Ligi'nde 6. hafta maçları gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın müsabaka programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig

Bugün:

20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK (Vodafone)

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)

Yarın:

13.30 Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Adana)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)

16 Ocak Pazar:

13.30 Altay-Aytemiz Alanyaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

16.00 GZT Giresunspor-Kasımpaşa (Çotanak)

19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray (Yeni Hatay)

Öte yandan, Medipol Başakşehir ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanması gereken müsabaka, Ahmet Çalık'ın hayatını kaybetmesi sebebiyle ertelendi.

Spor Toto 1. Lig

Bugün:

20.00 NasaDoge Menemenspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Menemen İlçe)

Yarın:

13.30 Altaş Denizlispor-Manisa FK (Denizli Atatürk)

16.00 İstanbulspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Kocaelispor-MKE Ankaragücü (Kocaeli)

16 Ocak Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor (Aktepe)

13.30 Tuzlaspor-Altınordu (Eyüp)

16.00 Balıkesirspor-Yılport Samsunspor (Balıkesir Atatürk)

19.00 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bitci Timsah Park)

17 Ocak Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Adanaspor (Eryaman)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup:

16 Ocak Pazar:

13.00 Akhisarspor-Criptoswaps Zonguldak Kömürspor (Spor Toto Akhisar)

13.00 Isparta 32-Bucaspor 1928 (Isparta Atatürk)

13.00 Tarsus İdman Yurdu-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Tarsus İlçe)

13.00 Eskişehirspor-Teco Karacabey Belediyespor (Eskişehir Yeni)

13.00 Ankara Demirspor-Şanlıurfaspor (TCDD Ankara Demirspor)

13.00 Nazilli Belediyespor-Kırklarelispor (Nazilli İlçe)

13.00 Kırşehir Belediyespor-Pazarspor (Kırşehir Ahi)

13.00 Uşakspor-Amed Sportif Faaliyetler (Uşak 1 Eylül)

Kırmızı Grup:

Yarın:

13.00 Turgutluspor-Sivas Belediyespor (Turgutlu 7 Eylül)

13.00 Etimesgut Belediyespor-1461 Trabzon (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

16 Ocak Pazar:

13.00 Serik Belediyespor-Kahramanmaraşspor (Serik İsmail Oğan)

13.00 Sakaryaspor-An Zentrum Bayburt Özel İdare (Yeni Sakarya Atatürk)

13.00 Ergene Velimeşespor-Sarıyer (Mustafa Kemal Atatürk)

13.00 Diyarbekirspor-Çorum FK (Diyarbakır)

13.00 Afjet Afyonspor-Bodrumspor (Zafer)

13.00 Adıyaman FK-Silahtaroğlu Vanspor (Adıyaman Atatürk)

13.00 Niğde Anadolu-Somaspor (Niğde Ömer Halisdemir)

13.00 İnegölspor-Ankaraspor (İnegöl İlçe)

TFF 3. Lig

1. Grup:

Yarın:

12.00 Bursa Yıldırımspor-Batman Petrolspor (Minareli Çavuş)

13.00 Arnavutköy Belediyespor-Belediye Kütahyaspor (Bolluca)

13.00 Fatsa Belediyespor-Hendekspor (Fatsa İlçe)

13.00 Bergama Belediyespor-Elazığspor (İzmir Atatürk)

16 Ocak Pazar:

13.00 Başkent Gözgözler Akademi-Nevşehir Belediyespor (Polatlı İlçe)

13.00 Artvin Hopaspor-Kahta 02 (Hopa İlçe)

13.00 Osmaniyespor-Sancaktepe FK (7 Ocak)

13.00 Karaman Belediyespor-Çatalcaspor (Kemal Kaynaş)

13.00 1954 Kelkit Belediyespor-Formül Erbaaspor (Kelkit İlçe)

2. Grup:

Yarın:

13.00 Altındağspor-Beyoğlu Yeni Çarşı FK (Çubuk İlçe)

13.00 Bayrampaşa-Kızılcabölükspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

16 Ocak Pazar:

13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor (Iğdır Şehir)

13.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Bitexen Düzcespor (Yeşiltepe)

13.00 Çarşambaspor-Gema Polimer Şile Yıldızspor (Çarşamba Şehir)

13.00 Yomraspor-Darıca Gençlerbirliği (Yomra İlçe)

13.00 52 Orduspor-Kuşadasıspor (Yeni Ordu)

13.00 İskenderunspor-68 Aksaray Belediyespor (İskenderun 5 Temmuz)

13.00 Harput Dibek Elazığ Karakoçan-Hacette (Elazığ Doğukent)

3. Grup:

16 Ocak Pazar:

13.00 Ceyhanspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Ceyhan İlçe)

13.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Kardemir Karabükspor (Faruk Çelik)

13.00 Çankaya FK-Yeşilyurt D.Ç Ofspor (Yeni Mahalle Hasan Doğan)

13.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Orduspor 1967 (Tepecik Şenol Güneş)

13.00 Modafen-Mardin 1969 (Alemdağ)

13.00 Ağrı 1970-İçel İdmanyurdu (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

13.00 Karşıyaka-Esenler Erokspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

13.00 Fethiyespor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Fethiye İlçe)

13.00 Belediye Derincespor-Criptoswaps Edirnespor (Belediye Derincespor)

Turkcell Kadın Süper Ligi

A Grubu:

16 Ocak Pazar:

12.00 Kireçburnu-Ataşehir Belediyespor (Çayırbaşı)

12.00 Fenerbahçe-Amed Sportif Faaliyetler (Beylerbeyi 75. Yıl)

12.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Beşiktaş Vodafone (Şehir Vefa Karakurdu)

12.00 Hatayspor-Fatih Vatanspor (Defne Belediyesi Atatürk)

12.00 1207 Antalyaspor-Kocaeli Bayan Futbol Kulübü (Zeytinköy)

14.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget-Altay (Osmanlı)

B Grubu:

16 Ocak Pazar:

12.00 Fatih Karagümrük-Bitexen Adana İdmanyurduspor (Vefa)

12.00 Galatasaray Hepsiburada-Konak Belediyespor (Yeşilova Kemal Aktaş)

12.00 Kayseri Kadın Futbol Kulübü-Trabzonspor (Vali Nihat Canpolat Sümer)

12.00 Bitexen Sivasspor-İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor (Cumhuriyet Üniversitesi)

12.00 Çaykur Rizespor-ALG Spor (Şenol Birol)

13.00 Dudullu-Hakkarigücü (Dudullu)