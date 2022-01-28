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Futbolda haftanın programı

Süper Lig ile 1. Lig'e milli maçlar nedeniyle ara verilirken, TFF 2. Lig'e 23. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.
Futbolda haftanın programı

Futbolda Spor Toto Süper Lig ile Spor Toto 1. Lig'e milli maçlar nedeniyle ara verilirken, TFF 2. Lig'e 23. hafta maçlarıyla devam edilecek. TFF 3. Lig'de ise 1 ve 3. Grup'ta 20. hafta karşılaşmaları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2 ligde haftanın müsabaka programı şöyle:

TFF 2. Lig
Beyaz Grup:

30 Ocak Pazar:

13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Ankara Demirspor (Diyarbakır)

13.00 Pazarspor-Eskişehirspor (Pazar İlçe)

13.00 Kırklarelispor-Teco Karacabey Belediyespor (Kırklareli Atatürk)

13.00 Tarsus İdman Yurdu-Isparta 32 (Tarsus İlçe)

13.00 Anagold 24Erzincanspor-Akhisarspor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)

13.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Pendikspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

13.00 Bucaspor 1928-Uşakspor (Yeni Buca)

13.00 Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-Kırşehir Belediyespor (Karaelmas K. Köksal)

Kırmızı Grup:
30 Ocak Pazar:

13.00 Sarıyer-Serik Belediyespor (Yusuf Ziya Öniş)

13.00 An Zentrum Bayburt Özel İdare-Kahramanmaraşspor (Bayburt Genç Osman)

13.00 İnegölspor-Niğde Anadolu FK (İnegöl İlçe)

13.00 1461 Trabzon FK-Adıyaman FK (Ortahisar Yavuz Selim)

13.00 Ankaraspor-Afjet Afyonspor (Osmanlı)

13.00 Somaspor-Diyarbekirspor (Soma Atatürk)

13.00 Silahtaroğlu Vanspor-Ergene Velimeşespor (Van Atatürk)

13.00 Bodrumspor-Sakaryaspor (Bodrum İlçe)

13.00 Çorum FK-Turgutluspor (Çorum Şehir)

13.00 Sivas Belediyespor-Etimesgut Belediyespor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

TFF 3. Lig
1. Grup:

Yarın:

13.00 Başkent Gözgözler Akademi FK-Hendekspor (Polatlı İlçe)

30 Ocak Pazar:

13.00 Artvin Hopaspor-Elazığspor (Hopa İlçe)

13.00 1954 Kelkit Belediyespor-Sancaktepe FK (Kelkit İlçe)

13.00 Bursa Yıldırımspor-Arnavutköy Belediyespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

13.00 Karaman Belediyespor-Kahta 02 (Kemal Kaynaş)

13.00 Criptoswaps Çatalcaspor-Formül Erbaaspor (Tepecik Şenol Güneş)

13.00 Bergama Belediyespor-Batman Petrolspor (İzmir Atatürk)

13.00 Osmaniyespor-Nevşehir Belediyespor (7 Ocak)

13.00 Fatsa Belediyespor-Belediye Kütahyaspor (Fatsa İlçe)

3. Grup:
Yarın:

13.00 Karşıyaka-Mardin 1969 (Bornova Aziz Kocaoğlu)

13.00 Modafen-Kardemir Karabükspor (Alemdağ)

13.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Ceyhanspor (Tepecik Şenol Güneş)

13.00 Fethiyespor-İçel İdmanyurdu (Fethiye İlçe)

30 Ocak Pazar:

13.00 Ağrı 1970-Yeşilyurt D.Ç Ofspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

13.00 Belediye Derincespor-Esenler Erokspor (Belediye Derincespor Doğal Çim)

13.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Faruk Çelik)

13.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Criptoswaps Edirnespor (Başpınar)

13.00 Çankaya FK-Orduspor 1967 (Yeni Mahalle Hasan Doğan)

Kaynak: Haber Kaynağı
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