Futbolda haftanın programı

Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig'e 26. hafta müsabakalarıyla devam edilecek. TFF 3. Lig'de 1 ve 3. Grup'ta 23'üncü, 2. Grup'ta ise 26'ncı hafta karşılaşmaları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın müsabaka programı şöyle: Spor Toto Süper Lig

Bugün: 20.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa (Medaş Konya Büyükşehir) 20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi) 19 Şubat Cumartesi: 13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Malatya) 16.00 Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 19.00 Beşiktaş-Altay (Vodafone Park) 20 Şubat Pazar: 13.30 Gaziantep FK-Adana Demirspor (Kalyon) 16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları) 16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor (Atatürk Olimpiyat) 19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker) 21 Şubat Pazartesi: 20.00 Göztepe-Galatasaray (Gürsel Aksel) Spor Toto 1. Lig

19 Şubat Cumartesi: 13.30 Beypiliç Boluspor-Gençlerbirliği (Bolu Atatürk) 19.00 Tuzlaspor-Kocaelispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) 20 Şubat Pazar: 13.30 Yılport Samsunspor-Altaş Denizlispor (Samsun Yeni 19 Mayıs) 16.00 Balıkesirspor-İstanbulspor (Balıkesir Atatürk) 19.00 MKE Ankaragücü-Bursaspor (Eryaman) 21 Şubat Pazartesi: 14.30 Manisa FK-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Mümin Özkasap) 17.00 Adanaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni Adana) 20.00 Eyüpspor-Nasadoge Menemenspor (Eyüp) 20.00 Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu) TFF 2. Lig

Beyaz Grup 19 Şubat Cumartesi: 13.00 Eskişehirspor-Criptoswaps Zonguldak Kömürspor (Eskişehir Yeni) 13.00 Ankara Demirspor-Bucaspor 1928 (TCDD Ankara Demirspor) 13.00 Nazilli Belediyespor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Nazilli İlçe) 13.00 Kırşehir Belediyespor-Anagold 24Erzincanspor (Kırşehir Ahi) 13.00 Uşakspor-Tarsus İdman Yurdu (Uşak 1 Eylül) 13.00 Pendikspor-Isparta 32 (Pendik) 13.00 Kırklarelispor-Pazarspor (Kırklareli Atatürk) 13.00 Şanlıurfaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Şanlıurfa GAP) Kırmızı Grup

19 Şubat Cumartesi: 13.00 An Zentrum Bayburt İl Özel İdare-Sarıyer (Bayburt Genç Osman) 13.00 Sivas Belediyespor-Çorum FK (Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi) 13.00 Kahramanmaraşspor-Bodrumspor (7 Ocak) 13.00 Serik Belediyespor-Silahtaroğlu Vanspor FK (Serik İsmail Oğan) 13.00 Turgutluspor-Somaspor (Turgutlu 7 Eylül) 13.00 Sakaryaspor-Ankaraspor (Yeni Sakarya Atatürk) 13.00 Ergene Velimeşespor-1461 Trabzon (Mustafa Kemal Atatürk) 13.00 Diyarbekirspor-İnegölspor (Diyarbakır) 13.00 Afjet Afyonspor-Niğde Anadolu FK (Zafer) 13.00 Etimesgut Belediyespor-Adıyaman FK (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik) TFF 3. Lig

1. Grup 19 Şubat Cumartesi: 13.00 Bursa Yıldırımspor-Bergama Belediyespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri) 13.00 Formül Erbaaspor-Fatsa Belediyespor (Erbaa İlçe) 13.00 Elazığspor-1954 Kelkit Belediyespor (Elazığ Doğukent) 13.00 Batman Petrolspor-Osmaniyespor FK (Batman Yeni Şehir) 13.00 Belediye Kütahyaspor-Artvin Hopaspor (Dumlupınar) 13.00 Arnavutköy Belediyespor-Başkent Gözgözler Akademi (Bolluca) 13.00 Kahta 02-Sancaktepe FK (Kahta İlçe) 13.00 Nevşehir Belediyespor-Criptoswaps Çatalcaspor (Nevşehir Gazi) 13.00 Hendekspor-Karaman Belediyespor (Hendek Atatürk) - 2. Grup 19 Şubat Cumartesi: 13.00 Darıca Gençlerbirliği-Beyoğlu Yeni Çarşı FK (Darıca İlçe) 13.00 Bitexen Düzcespor-68 Aksaray Belediyespor (Düzce 18 Temmuz) 13.00 Çarşambaspor-Kızılcabölükspor (Çarşamba Şehir) 13.00 Yomraspor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor (Yomra İlçe) 13.00 52 Orduspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Yeni Ordu) 20 Şubat Pazar: 13.00 İskenderunspor-Bayrampaşaspor (İskenderun 5 Temmuz) 13.00 Kalecik FK-Siirt İl Özel İdaresi (Çubuk İlçe) 13.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Hacettepe (Yeşiltepe Spor Kompleksi) 13.00 Gema Polimer Şile Yıldızspor-Kuşadasıspor (Şile) - 3. Grup 19 Şubat Cumartesi: 13.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Ağrı 1970 (Gümüşhane Yenişehir) 13.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Çankaya FK (Tepecik Şenol Güneş) 13.00 Kardemir Karabükspor-Fethiyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu) 20 Şubat Pazar: 12.30 Orduspor 1967-Karşıyaka (Yeni Ordu) 13.00 Criptoswaps Edirnespor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Edirne 25 Kasım) 13.00 Yeşilyurt DÇ Ofspor-Belediye Derincespor (Of İlçe) 13.00 Ceyhanspor-Modafen (Ceyhan İlçe) 13.00 İçel İdmanyurdu-Esenler Erokspor (Mersin) 13.00 Mardin 1969-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Mardin 21 Kasım)