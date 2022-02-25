Futbol'da haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın müsabaka programı şöyle:
Spor Toto Süper Lig
25 Şubat Cuma:
20.00 Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Adana)
20.00 Trabzonspor-Yukatel Kayserispor (Medical Park)
26 Şubat Cumartesi:
16.00 Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
27 Şubat Pazar:
13.30 Altay-Gaziantep FK (Alsancak Mustafa Denizli)
13.30 GZT Giresunspor-Göztepe (Çotanak Spor Kompleksi)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)
16.00 Atakaş Hatayspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Yeni Hatay)
19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Nef)
28 Şubat Pazartesi:
20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)
Spor Toto1. Lig
25 Şubat Cuma:
20.00 Altaş Denizlispor-Beypiliç Boluspor (Denizli Atatürk)
26 Şubat Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor (Aktepe)
13.30 Manisa FK-Eyüpspor (Mümin Özkasap)
19.00 Gençlerbirliği-Balıkesirspor (Eryaman)
27 Şubat Pazar:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Adanaspor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Yılport Samsunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 İstanbulspor-Kocaelispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
28 Şubat Pazartesi:
20.00 NasaDoge Menemenspor-Altınordu (Menemen İlçe)
TFF 2. Lig
Beyaz Grup
27 Şubat Pazar:
13.00 Şanlıurfaspor-Criptoswaps Zonguldak Kömürspor (Şanlıurfa GAP)
13.00 Teco Karacabey Belediyespor-Bucaspor 1928 (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
13.00 Eskişehirspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Eskişehir Yeni)
13.00 Ankara Demirspor-Anagold 24Erzincanspor (TCDD Ankara Demirspor)
13.00 Nazilli Belediyespor-Tarsus İdman Yurdu (Nazilli İlçe)
13.00 Kırşehir Belediyespor-Isparta 32 (Kırşehir Ahi)
13.00 Uşakspor-Akhisarspor (Uşak 1 Eylül)
13.00 Pazarspor-Amed Sportif Faaliyetler (Pazar İlçe)
Kırmızı Grup
27 Şubat Pazar:
13.00 Sarıyer-Çorum FK (Yusuf Ziya Öniş)
13.00 An Zentrum Bayburt Özel İdare-Bodrumspor (Bayburt Genç Osman)
13.00 Sivas Belediyespor-Silahtaroğlu Vanspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)
13.00 Serik Belediyespor-Ankaraspor (Serik İsmail Oğan)
13.00 Turgutluspor-1461 Trabzon (Turgutlu 7 Eylül)
13.00 Sakaryaspor-İnegölspor (Yeni Sakarya Atatürk)
13.00 Ergene Velimeşespor-Niğde Anadolu (Mustafa Kemal Atatürk)
13.00 Diyarbekirspor-Adıyaman FK (Diyarbakır)
13.00 Etimesgut Belediyespor-Afjet Afyonspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)
28 Şubat Pazartesi:
13.00 Kahramanmaraşspor-Somaspor (7 Ocak)
TFF 3. Lig
1. Grup
27 Şubat Pazar:
13.00 Osmaniyespor-Belediye Kütahyaspor (7 Ocak)
13.00 Criptoswaps Çatalcaspor-Elazığspor (Tepecik Şenol Güneş)
13.00 Bergama Belediyespor-Fatsa Belediyespor (İzmir Atatürk)
13.00 Karaman Belediyespor-Batman Petrolspor (Kemal Kaynaş)
13.00 1954 Kelkit Belediyespor-Hendekspor (Kelkit İlçe)
13.00 Sancaktepe FK-Nevşehir Belediyespor (15 Temmuz)
13.00 Başkent Gözgözler Akademi-Bursa Yıldırımspor (Polatlı İlçe)
13.00 Artvin Hopaspor-Arnavutköy Belediyespor (Hopa İlçe)
13.00 Kahta 02-Formül Erbaaspor (Kahta İlçe)
2. Grup
26 Şubat Cumartesi:
13.00 Hacettepe-Bitexen Düzcespor (Yeni Mahalle Hasan Doğan)
27 Şubat Pazar:
13.00 68 Aksaray Belediyespor-Gema Polimer Şile Yıldızspor (Dağılgan)
13.00 Kuşadasıspor-Darıca Gençlerbirliği (Kuşadası Özer Türk)
13.00 Harput Dibek Elazığ Karakoçan-İskenderunspor (Elazığ Doğukent)
13.00 Bayrampaşa-52 Orduspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Kalecik FK (Iğdır Şehir)
13.00 Siirt İl Özel İdaresi-Yomraspor (Siirt Atatürk)
13.00 Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-Çarşambaspor (Alanya Milli Egemenlik)
13.00 Kızılcabölükspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Kızılcabölük Semt Sahası)
3. Grup
26 Şubat Cumartesi:
13.00 Esenler Erokspor-Mardin 1969 (Esenler Erokspor)
27 Şubat Pazar:
12.00 Çankaya FK-Karbel Karaköprü Belediyespor (Yeni Mahalle Hasan Doğan)
13.00 Fethiyespor-Orduspor 1967 (Fethiye İlçe)
13.00 Belediye Derincespor-Kardemir Karabükspor (Belediye Derincespor Doğal Çim)
13.00 Karşıyaka-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Bornova Aziz Kocaoğlu)
13.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Yeşilyurt DÇ Ofspor (Başpınar)
13.00 Modafen-Büyükçekmece Tepecikspor (Alemdağ)
13.00 Ağrı 1970-Ceyhanspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
13.00 İçel İdmanyurdu-Criptoswaps Edirnespor (Mersin)
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