Futbol'da haftanın programı

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de 28, TFF 2. Lig'de 29. hafta müsabakaları yapılacak. TFF 2. Lig'de 29, TFF 3 Lig'de 1 Grup ve 3. Grup'ta 25, 2. Grup'ta ise 28. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın müsabaka programı şöyle: Spor Toto Süper Lig

4 Mart Cuma: 20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Adana Demirspor (Yeni Malatya) 5 Mart Cumartesi: 16.00 Çaykur Rizespor-GZT Giresunspor (Çaykur Didi) 16.00 Göztepe-Kasımpaşa (Gürsel Aksel) 19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir) 6 Mart Pazar: 16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Altay (Atatürk Olimpiyat) 19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker) 19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya) 7 Mart Pazartesi: 20.00 Yukatel Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 20.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Kalyon) 20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park) Spor Toto 1. Lig

4 Mart Cuma: 20.00 Kocaelispor-Ankara Keçiörengücü (Kocaeli) 5 Mart Cumartesi: 13.30 Altınordu-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bornova Aziz Kocaoğlu) 16.00 Yılport Samsunspor-Nasadoge Menemenspor (Samsun Yeni 19 Mayıs) 19.00 MKE Ankaragücü-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Eryaman) 6 Mart Pazar: 13.30 Adanaspor-Manisa FK (Yeni Adana) 13.30 Beypiliç Boluspor-Bursaspor (Bolu Atatürk) 16.00 Tuzlaspor-İstanbulspor (Kocaeli) 19.00 Eyüpspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Eyüp) 7 Mart Pazartesi: 20.00 Balıkesirspor-Altaş Denizlispor (Balıkesir Atatürk) TFF 2. Lig

Beyaz Grup: 5 Mart Cumartesi: 14.00 Pendikspor-Uşakspor (Pendik) 14.00 Akhisarspor-Kırşehir Belediyespor (Spor Toto Akhisar) 14.00 Isparta 32-Nazilli Belediyespor (Isparta Atatürk) 14.00 Tarsus İdman Yurdu-Ankara Demirspor (Tarsus İlçe) 14.00 Anagold 24Erzincanspor-Eskişehirspor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası) 14.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Teco Karacabey Belediyespor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz) 14.00 Bucaspor 1928-Şanlıurfaspor (Yeni Buca) 14.00 Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-Kırklarelispor (Karaelmas K.Köksal) Kırmızı Grup: 4 Mart Cuma: 14.30 Ankaraspor-Kahramanmaraşspor (Osmanlı) 14.30 Somaspor-Sivas Belediyespor (Soma Atatürk) 5 Mart Cumartesi: 14.00 Silahtaroğlu Vanspor-An Zentrum Bayburt Özel İdare (Van Atatürk) 14.00 Bodrumspor-Sarıyer (Bodrum İlçe) 14.00 Afjet Afyonspor-Diyarbekirspor (Zafer) 14.00 Adıyaman FK-Ergene Velimeşespor (Adıyaman Atatürk) 14.00 Niğde Anadolu FK-Sakaryaspor (Kırşehir Ahi) 14.00 İnegölspor-Turgutluspor (İnegöl İlçe) 14.00 Çorum FK-Etimesgut Belediyespor (Çorum Şehir) 14.00 1461 Trabzon FK-Serik Belediyespor (Ortahisar Yavuz Selim) TFF 3. Lig

1. Grup: 5 Mart Cumartesi: 14.00 Batman Petrolspor-1954 Kelkit Belediyespor (Batman Yeni Şehir) 14.00 Bursa Yıldırımspor-Artvin Hopaspor (Minareli Çavuş) 14.00 Hendekspor-Criptoswaps Çatalcaspor (Hendek Atatürk) 14.00 Arnavutköy Belediyespor-Osmaniyespor (Bolluca) 14.00 Fatsa Belediyespor-Başkent Gözgözler Akademi (Fatsa İlçe) 14.00 Formül Erbaaspor-Bergama Belediyespor (Erbaa İlçe) 14.00 Nevşehir Belediyespor-Kahta 02 (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha) 14.00 Elazığspor-Sancaktepe FK (Elazığ Doğukent) 14.00 Belediye Kütahyaspor-Karaman Belediyespor (Dumlupınar) 2. Grup: 5 Mart Cumartesi: 14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı FK-Kuşadasıspor (Maltepe Hasan Polat) 14.00 Darıca Gençlerbirliği-68 Aksaray Belediyespor (Darıca İlçe) 14.00 Gema Polimer Şile Yıldızspor-Hacettepe (Şile) 14.00 Bitexen Düzcespor-Kızılcabölükspor (Düzce 18 Temmuz) 14.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor (Yeşiltepe) 14.00 Çarşambaspor-Siirt İl Özel İdaresi (Çarşamba Şehir) 14.00 Yomraspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Yomra İlçe) 14.00 Kalecik FK-Bayrampaşa (Çubuk İlçe) 14.00 52 Orduspor-Harput Dibek Elazığ Karakoçan (Yeni Ordu) 3. Grup: 4 Mart Cuma: 14.30 Orduspor 1967-Belediye Derincespor (Yeni Ordu) 5 Mart Cumartesi: 13.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Ağrı 1970 (Tepecik Şenol Güneş) 14.00 Kardemir Karabükspor-Kırıkkale Büyük Anadolu (Dr. Necmettin Şeyhoğlu) 14.00 Ceyhanspor-Karşıyaka (Ceyhan İlçe) 14.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Modafen (Faruk Çelik) 14.00 Criptoswaps Edirnespor-Çankaya FK (Edirne 25 Kasım) 14.00 Mardin 1969-İçel İdmanyurdu (Mardin 21 Kasım) 14.00 Yeşilyurt DÇ Ofspor-Esenler Erokspor (Of) 14.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Fethiyespor (Gümüşhane Yenişehir) Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

A Grubu: 5 Mart Cumartesi: 12.00 Beşiktaş Vodafone-Ataşehir Belediyespor (Gebze Alaettin Kurt) 12.00 1207 Antalyaspor-Fenerbahçe (Zeytinköy) 12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Kireçburnu (Amedspor) 6 Mart Pazar: 12.00 Kocaeli Bayanlar FK-Fatih Vatanspor (Kavaklı) 12.00 Altay-Hatayspor (Atatürk Stadı 1 Nolu Yan Saha) 13.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Osmanlı) B Grubu: 5 Mart Cumartesi: 12.00 Konak Belediyespor-Trabzonspor (Atatürk Stadı 1. Nolu Yan Saha) 12.00 Vulfz Fatih Karagümrük-Bitexen Sivasspor (Vefa) 12.00 Hakkarigücü-Çaykur Rizespor (Merzan Şehir) 12.00 Bitexen Adana İdmanyurdu-Yukatel Kayseri Kadın FK (Muharrem Gülergin) 12.00 İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı-ALG Spor (Millet Bahçesi 19 Mayıs) 14.00 Galatasaray Hepsiburada-Dudullu (Florya Metin Oktay Tesisleri)