Futbol'da haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın müsabaka programı şöyle:
Spor Toto Süper Lig
4 Mart Cuma:
20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Adana Demirspor (Yeni Malatya)
5 Mart Cumartesi:
16.00 Çaykur Rizespor-GZT Giresunspor (Çaykur Didi)
16.00 Göztepe-Kasımpaşa (Gürsel Aksel)
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
6 Mart Pazar:
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Altay (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya)
7 Mart Pazartesi:
20.00 Yukatel Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Kalyon)
20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)
Spor Toto 1. Lig
4 Mart Cuma:
20.00 Kocaelispor-Ankara Keçiörengücü (Kocaeli)
5 Mart Cumartesi:
13.30 Altınordu-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16.00 Yılport Samsunspor-Nasadoge Menemenspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 MKE Ankaragücü-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Eryaman)
6 Mart Pazar:
13.30 Adanaspor-Manisa FK (Yeni Adana)
13.30 Beypiliç Boluspor-Bursaspor (Bolu Atatürk)
16.00 Tuzlaspor-İstanbulspor (Kocaeli)
19.00 Eyüpspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Eyüp)
7 Mart Pazartesi:
20.00 Balıkesirspor-Altaş Denizlispor (Balıkesir Atatürk)
TFF 2. Lig
Beyaz Grup:
5 Mart Cumartesi:
14.00 Pendikspor-Uşakspor (Pendik)
14.00 Akhisarspor-Kırşehir Belediyespor (Spor Toto Akhisar)
14.00 Isparta 32-Nazilli Belediyespor (Isparta Atatürk)
14.00 Tarsus İdman Yurdu-Ankara Demirspor (Tarsus İlçe)
14.00 Anagold 24Erzincanspor-Eskişehirspor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)
14.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Teco Karacabey Belediyespor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
14.00 Bucaspor 1928-Şanlıurfaspor (Yeni Buca)
14.00 Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-Kırklarelispor (Karaelmas K.Köksal)
Kırmızı Grup:
4 Mart Cuma:
14.30 Ankaraspor-Kahramanmaraşspor (Osmanlı)
14.30 Somaspor-Sivas Belediyespor (Soma Atatürk)
5 Mart Cumartesi:
14.00 Silahtaroğlu Vanspor-An Zentrum Bayburt Özel İdare (Van Atatürk)
14.00 Bodrumspor-Sarıyer (Bodrum İlçe)
14.00 Afjet Afyonspor-Diyarbekirspor (Zafer)
14.00 Adıyaman FK-Ergene Velimeşespor (Adıyaman Atatürk)
14.00 Niğde Anadolu FK-Sakaryaspor (Kırşehir Ahi)
14.00 İnegölspor-Turgutluspor (İnegöl İlçe)
14.00 Çorum FK-Etimesgut Belediyespor (Çorum Şehir)
14.00 1461 Trabzon FK-Serik Belediyespor (Ortahisar Yavuz Selim)
TFF 3. Lig
1. Grup:
5 Mart Cumartesi:
14.00 Batman Petrolspor-1954 Kelkit Belediyespor (Batman Yeni Şehir)
14.00 Bursa Yıldırımspor-Artvin Hopaspor (Minareli Çavuş)
14.00 Hendekspor-Criptoswaps Çatalcaspor (Hendek Atatürk)
14.00 Arnavutköy Belediyespor-Osmaniyespor (Bolluca)
14.00 Fatsa Belediyespor-Başkent Gözgözler Akademi (Fatsa İlçe)
14.00 Formül Erbaaspor-Bergama Belediyespor (Erbaa İlçe)
14.00 Nevşehir Belediyespor-Kahta 02 (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)
14.00 Elazığspor-Sancaktepe FK (Elazığ Doğukent)
14.00 Belediye Kütahyaspor-Karaman Belediyespor (Dumlupınar)
2. Grup:
5 Mart Cumartesi:
14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı FK-Kuşadasıspor (Maltepe Hasan Polat)
14.00 Darıca Gençlerbirliği-68 Aksaray Belediyespor (Darıca İlçe)
14.00 Gema Polimer Şile Yıldızspor-Hacettepe (Şile)
14.00 Bitexen Düzcespor-Kızılcabölükspor (Düzce 18 Temmuz)
14.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor (Yeşiltepe)
14.00 Çarşambaspor-Siirt İl Özel İdaresi (Çarşamba Şehir)
14.00 Yomraspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Yomra İlçe)
14.00 Kalecik FK-Bayrampaşa (Çubuk İlçe)
14.00 52 Orduspor-Harput Dibek Elazığ Karakoçan (Yeni Ordu)
3. Grup:
4 Mart Cuma:
14.30 Orduspor 1967-Belediye Derincespor (Yeni Ordu)
5 Mart Cumartesi:
13.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Ağrı 1970 (Tepecik Şenol Güneş)
14.00 Kardemir Karabükspor-Kırıkkale Büyük Anadolu (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
14.00 Ceyhanspor-Karşıyaka (Ceyhan İlçe)
14.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Modafen (Faruk Çelik)
14.00 Criptoswaps Edirnespor-Çankaya FK (Edirne 25 Kasım)
14.00 Mardin 1969-İçel İdmanyurdu (Mardin 21 Kasım)
14.00 Yeşilyurt DÇ Ofspor-Esenler Erokspor (Of)
14.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Fethiyespor (Gümüşhane Yenişehir)
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
A Grubu:
5 Mart Cumartesi:
12.00 Beşiktaş Vodafone-Ataşehir Belediyespor (Gebze Alaettin Kurt)
12.00 1207 Antalyaspor-Fenerbahçe (Zeytinköy)
12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Kireçburnu (Amedspor)
6 Mart Pazar:
12.00 Kocaeli Bayanlar FK-Fatih Vatanspor (Kavaklı)
12.00 Altay-Hatayspor (Atatürk Stadı 1 Nolu Yan Saha)
13.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Osmanlı)
B Grubu:
5 Mart Cumartesi:
12.00 Konak Belediyespor-Trabzonspor (Atatürk Stadı 1. Nolu Yan Saha)
12.00 Vulfz Fatih Karagümrük-Bitexen Sivasspor (Vefa)
12.00 Hakkarigücü-Çaykur Rizespor (Merzan Şehir)
12.00 Bitexen Adana İdmanyurdu-Yukatel Kayseri Kadın FK (Muharrem Gülergin)
12.00 İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı-ALG Spor (Millet Bahçesi 19 Mayıs)
14.00 Galatasaray Hepsiburada-Dudullu (Florya Metin Oktay Tesisleri)
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