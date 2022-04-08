Futbol'da haftanın programı

Futbolda Spor Toto Süper Lig'de 32'nci, 1. Lig'de 31'inci hafta maçları yapılacak; TFF 2. Lig'e 34'üncü, TFF 3. Lig 1 ve 3. Gruplara 30'uncu, 2. Grup'a ise 33'üncü hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle: Süper Lig

Yarın: 13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (Atatürk Olimpiyat) 16.00 Göztepe-Yukatel Kayserispor (Gürsel Aksel) 16.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor (Çaykur Didi) 20.30 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon) 20.30 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park) 10 Nisan Pazar: 13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-GZT Giresunspor (Yeni Malatya) 16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül) 16.00 Adana Demirspor-Altay (Yeni Adana) 20.30 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker) 11 Nisan Pazartesi: 20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Antalya) 1. Lig

Yarın: 13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Beypiliç Boluspor (Bandırma 17 Eylül) 13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-MKE Ankaragücü (Ümraniye Belediyesi Şehir) 16.00 Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü (Eryaman) 20.30 Adanaspor-Balıkesirspor (Yeni Adana) 10 Nisan Pazar: 13.30 Manisa FK-Yılport Samsunspor (Mümin Özkasap) 16.00 Altaş Denizlispor-Tuzlaspor (Denizli Atatürk) 16.00 NasaDoge Menemenspor-İstanbulspor (Menemen İlçe) 20.30 Bursaspor-Kocaelispor (Bitci Timsah Park) 11 Nisan Pazartesi: 20.30 Eyüpspor-Altınordu (Eyüp) TFF 2. Lig

Beyaz Grup: Yarın: 15.00 Pazarspor-Tarsus İdman Yurdu (Pazar İlçe) 15.00 Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-Bucaspor 1928 (Karaelmas K. Köksal) 10 Nisan Pazar: 15.00 Amed Sportif Faaliyetler-Anagold 24Erzincanspor (Diyarbakır) 15.00 Kırklarelispor-Ispanta 32 Spor (Kırklareli Atatürk) 15.00 Şanlıurfaspor-Akhisarspor (Şanlıurfa GAP) 15.00 Teco Karacabey Belediyespor-Pendikspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker) 15.00 Eskişehirspor-Uşakspor (Eskişehir Yeni-Seyircisiz) 15.00 Ankara Demirspor-Kırşehir Belediyespor (TCDD Ankara Demirspor) Kırmızı Grup: Yarın: 15.00 Silahtaroğlu Vanspor FK-Somaspor (Van Atatürk) 15.00 An Zentrum Bayburt Özel İdarespor-Niğde Anadolu FK (Bayburt Genç Osman) 15.00 Kahramanmaraşspor-Afjet Afyonspor (7 Ocak) 15.00 Etimesgut Belediyespor-Sakaryaspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik) 10 Nisan Pazar: 14.00 Serik Belediyespor-Diyarbekirspor (Serik İsmail Oğan) 15.00 Turgutluspor-Ergene Velimeşespor (Turgutlu 7 Eylül) 15.00 Sivasspor Belediyespor-Adıyaman Futbol Kulübü (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi) 15.00 Bodrumspor-Ankaraspor (Bodrum İlçe) 15.00 Çorum FK-1461 Trabzon FK (Çorum Şehir) 15.00 Sarıyer-İnegölspor (Yusuf Ziya Öniş) TFF 3. Lig

1. Grup: 10 Nisan Pazar: 14.00 1954 Kelkit Belediyespor-Bergama Belediyespor (Kelkit İlçe) 15.00 Kahta 02 Spor-Arnavutköy Belediyesi Gençlikspor (Kahta İlçe) 15.00 Hendekspor-Formül Erbaaspor (Hendek Atatürk) 15.00 Nevşehir Belediyespor-Belediye Kütahyaspor (Nevşehir Gazi) 15.00 Criptoswaps Çatalcaspor-Fatsa Belediyespor (Tepecik Şenol Güneş) 15.00 Sancaktepe Futbol Kulübü-Bursa Yıldırımspor (15 Temmuz) 15.00 Elazığspor-Batman Petrolspor (Elazığ Doğukent) 15.00 Osmaniyespor Futbol Kulübü-Artvin Hopaspor (7 Ocak) 15.00 Karaman Futbol Kulübü-Başkent Gözgözler Akademi (Kemal Kaynaş) 2. Grup: Yarın: 13.00 Siirt İl Özel İdaresispor-Beyoğlu Yeni Çarşıspor (Siirt Atatürk) 15.00 Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-Kuşadasıspor (Alanya Milli Egemenlik) 15.00 Kızılcabölükspor-68 Aksaray Belediyespor (Doğan Seyfi Atlı) 15.00 Kalecik Futbol Kulübü-Yomraspor (Çubuk İlçe) 15.00 52 Orduspor FK-Çarşambaspor (Yeni Ordu) 15.00 İskenderunspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (İskenderun 5 Temmuz) 15.00 Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK-Bitexen Düzcespor (Elazığ Doğukent) 15.00 Bayrampaşaspor-Gema Polimer Şile Yıldızspor (Bayrampaşa Çetin Emeç) 15.00 Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü-Darıca Gençlerbirliği (Iğdır Şehir) 3. Grup: 10 Nisan Pazar: 15.00 Mardin 1969-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Mardin 21 Kasım-Seyircisiz) 15.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Başpınar) 15.00 Esenler Erokspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Esenler Erokspor) 15.00 Yeşilyurt DÇ Ofspor-Orduspor 1967 (Of İlçe) 15.00 Karşıyaka-Ağrı 1970 (Bornova Aziz Kocaoğlu) 15.00 Fethiyespor-Modafen (Fethiye İlçe) 15.00 Belediye Derincespor-Çankaya Futbol Kulübü (Belediye Derincespor Doğal Çim) 15.00 İçel İdmanyurduspor-Ceyhanspor (Mersin) 15.00 Kardemir Karabükspor-Criptoswaps Edirnespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)