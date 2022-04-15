Futbolda haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'de 33'üncü, Spor Toto 1. Lig'de 32'nci hafta maçları yapılacak.

Futbolda Spor Toto Süper Lig'e 33'üncü, Spor Toto 1. Lig'e 32'nci, TFF 2. Lig'de 35'inci, TFF 3. Lig 1 ve 3. Gruplarda 31'inci, 2. Grup'ta 35'inci ve Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 18'inci hafta maçları yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig

Bugün:

20.30 Yukatel Kayserispor-Çaykur Rizespor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.30 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Medical Park)

Yarın:

13.30 Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Hatay)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Altay-Medipol Başakşehir (Alsancak Mustafa Denizli)

20.30 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)

17 Nisan Pazar:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Kasımpaşa-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 GZT Giresunspor-Beşiktaş (Çotanak Spor Kompleksi)

18 Nisan Pazartesi:

20.30 Galatasaray-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Nef)

Spor Toto 1. Lig

Bugün:

14.30 Ankara Keçiörengücü-Altaş Denizlispor (Aktepe)

17.00 Tuzlaspor-Gençlerbirliği (Eyüp)

20.30 İstanbulspor-Bursaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Yarın:

13.30 Balıkesirspor-NasaDoge Menemenspor (Balıkesirspor Atatürk)

16.00 Kocaelispor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Kocaeli)

16.00 Altınordu-Manisa FK (Bornova Aziz Kocaoğlu)

20.30 Beypiliç Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bolu Atatürk)

17 Nisan Pazar:

16.00 MKE Ankaragücü-Adanaspor (Eryaman)

20.30 Yılport Samsunspor-Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

TFF 2. Lig:

Beyaz Grup:

Yarın:

15.00 Pendikspor-Şanlıurfaspor (Pendik)

17 Nisan Pazar:

13.00 Isparta 32 SPor-Pazarspor (Isparta Atatürk)

15.00 Tarsus İdman Yurdu-Amed Sportif Faaliyetler (Tarsus ilçe)

15.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Criptoswaps Zonguldak Kömürspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

15.00 Nazilli Belediyespor-Ankara Demirspor (Nazilli İlçe)

15.00 Akhisarspor-Weecoins Kırklarelispor (Spor Toto Akhisar)

15.00 Kırşehir Belediyespor-Eskişehirspor (Kırşehir Ahi)

15.00 Uşakspor-Teco Karacabey Belediyespor (Uşak 1 Eylül)

Kırmızı Grup:

Yarın:

14.00 1461 Trabzon FK-Bodrumspor (Ortahisar Yavuz Selim)

15.00 İnegölspor-Çorum FK (İnegöl İlçe)

17 Nisan Pazar:

15.00 Ankaraspor-Silahtaroğlu Vanspor FK (Osmanlı)

15.00 Sakaryaspor-Turgutluspor (Yeni Sakarya Atatürk)

15.00 Somaspor-Etimesgut Belediyespor (Soma Atatürk)

15.00 Ergene Velimeşespor-Serik Belediyespor (Mustafa Kemal Atatürk)

15.00 Diyarbekirspor-Kahramanmaraşspor (Diyarbakır)

15.00 Afjet Afyonspor-Sivas Belediyespor (Zafer)

15.00 Adıyaman FK-An Zentrum Bayburt Özel İdaresi (Adıyaman Atatürk)

15.00 Niğde Anadolu FK-Sarıyer (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs)

TFF 3. Lig

1. Grup:

Yarın:

15.00 Fatsa Belediyespor-Sancaktepe FK (Fatsa İlçe)

17 Nisan Pazar:

15.00 Bergama Belediyespor-Criptoswaps Çatalcaspor (Bergama 14 Eylül)

15.00 Batman Petrolspor-Hendekspor (Batman Yeni Şehir)

15.00 Belediye Kütahyaspor-Elazığspor (Dumlupınar)

15.00 Artvin Hopaspor-Karaman FK (Hopa İlçe)

15.00 Başkent Gözgözler Akademi FK-1954 Kelkit Belediyespor (Polatlı İlçe)

15.00 Formül Erbaaspor-Osmaniyespor FK (Erbaa İlçe)

15.00 Arnavutköy Belediyespor-Nevşehir Belediyespor (Bolluca)

15.00 Bursa Yıldırımspor-Kahta 02 Spor (Minareli Çavuş Tesisleri)

2. Grup:

17 Nisan Pazar:

14.00 Siirt İl Özel İdaresi-68 Aksaray Belediyespor (Siirt Atatürk)

15.00 Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-Hacettepe (Alanya Milli Egemenlik)

15.00 Yomraspor-Çarşambaspor (Yomra İlçe)

15.00 Kalecik FK-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Çubuk İlçe)

15.00 52 Orduspor FK-Bitexen Düzcespor (Yeni Ordu)

15.00 İskenderunspor-Gema Polimer Şile Yıldızspor (İskenderun 15 Temmuz)

15.00 Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK-Darıca Gençlerbirliği (Elazığ Doğukent)

15.00 Bayrampaşaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Sportif Faaliyetleri (Bayrampaşa Çetin Emeç)

15.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Kuşadasıspor (Iğdır Şehir)

3. Grup:

Yarın:

15.00 Orduspor 1967-Kardemir Karabükspor (Yeni Ordu)

15.00 Modafen-Belediye Derincespor (Alemdağ)

15.00 Büyükçekmece Tepecikspor-İçel İdmanyurdu (Tepecik Şenol Güneş)

15.00 Çankaya FK-Kırakkale Büyük Anadoluspor (Yeni Mahalle Hasan Doğan)

17 Nisan Pazar:

15.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Esenler Erokspor (Faruk Çelik)

15.00 Criptoswaps Edirnespor-Karşıyaka (Edirne 25 Kasım)

15.00 Ceyhanspor-Mardin 1969 (Ceyhan İlçe)

15.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Yeşilyurt DÇ Ofspor (Gümüşhane Yenişehir)

15.00 Ağrı 1970 Spor-Fethiyespor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

A Grubu:

Yarın:

13.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomgetspor-Kocaeli Bayan (Osmanlı)

17 Nisan Pazar:

12.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Ataşehir Belediyespor (Şehit Vefa Karakurdu)

12.00 Fenerbahçe-Hatayspor (Beylerbeyi 75. Yıl)

12.00 Bitexen 1207 Antalyaspor-Beşiktaş Vodafone (Zeytinköy 2 Nolu Saha)

12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Altay (Amedspor Tesisleri Sentetik Saha)

12.00 Kireçburnu-Fatih Vatanspor (Çayırbaşı)

B Grubu:

17 Nisan Pazar:

11.00 Bitexen Sivasspor-ALG Spor (4 Eylül Spor Vadisi 2 Nolu Suni Çim Saha)

12.00 Hakkarigücü-Bitexen Adana İdmanyurduspor (Merzan Şehir)

12.00 Wulfz Fatih Karagümrük-Konak Belediyespor (Vefa)

12.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)

13.00 Galatasaray Hepsiburada-İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor (Florya Metin Oktay Tesisleri)

13.00 Dudullu-Yukatel Kayseri (Dudullu)