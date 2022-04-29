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Futbolda haftanın programı

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de 35'inci, TFF 2. Lig gruplarında 37'nci, TFF 3. Lig 1. ve 3. Grup'ta 33'üncü, 2. Grup'ta 37'nci hafta maçları yapılacak.
Futbolda haftanın programı

Futbolda Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de 35'inci, TFF 2. Lig gruplarında 37'nci, TFF 3. Lig 1. ve 3. Grup'ta 33'üncü, 2. Grup'ta 37. hafta karşılaşmaları oynanacak, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ise 20'nci hafta karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Süper Lig
Bugün:

20.30 Fenerbahçe-Gaziantep FK (Ülker)

20.30 GZT Giresunspor-Adana Demirspor (Çotanak)

Yarın:

16.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.30 Atakaş Hatayspor-Altay (Yeni Hatay)

20.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)

1 Mayıs Pazar:

16.00 Yukatel Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları)

20.30 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)

20.30 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Nef)

Spor Toto 1. Lig
1 Mayıs Pazar:

16.00 Adanaspor-Beypiliç Boluspor (Yeni Adana)

16.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Balıkesirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 NasaDoge Menemenspor-Tuzlaspor (Menemen İlçe)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kocaelispor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Eyüpspor-İstanbulspor (Eyüp)

16.00 Altaş Denizlispor-Gençlerbirliği (Denizli Atatürk)

16.00 Manisa FK-Bursaspor (Mümin Özkasap)

16.00 MKE Ankaragücü-Yılport Samsunspor (Eryaman)

TFF 2. Lig
- Beyaz Grup

1 Mayıs Pazar:

15.00 Tarsus İdman Yurdu-Criptoswaps Zonguldak Kömürspor (Tarsus İlçe)

15.00 Anagold 24Erzincanspor-Bucaspor 1928 (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)

15.00 Ankara Demirspor-Eskişehirspor (TCDD Ankara Demirspor)

15.00 Nazilli Belediyespor-Teco Karacabey Belediyespor (Nazilli İlçe)

15.00 Kırşehir Belediyespor-Şanlıurfaspor (Kırşehir Ahi)

15.00 Uşakspor-Weecoins Kırklarelispor (Uşak 1 Eylül)

15.00 Pendikspor-Pazarspor (Pendik)

15.00 Akhisar Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Spor Toto Akhisar)

Kırmızı Grup
Yarın:

20.30 Sakaryaspor-Kahramanmaraşspor (Yeni Sakarya Atatürk)

1 Mayıs Pazar:

15.00 Turgutluspor-Serik Belediyespor (Turgutlu 7 Eylül-Seyircisiz)

15.00 Ergene Velimeşespor-Sivas Belediyespor (Mustafa Kemal Atatürk)

15.00 Diyarbekirspor-An Zentrum Bayburt Özel İdarespor (Diyarbakır)

15.00 Afjet Afyonspor-Sarıyer (Zafer)

15.00 Adıyaman FK-Çorum FK (Adıyaman Atatürk)

15.00 Niğde Anadolu FK-Bodrumspor (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

15.00 İnegölspor-Silahtaroğlu Vanspor FK (İnegöl İlçe)

15.00 1461 Trabzon FK-Somaspor (Ortahisar Yavuz Selim)

15.00 Etimesgut Belediyespor-Ankaraspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

TFF 3. Lig
- 1. Grup

1 Mayıs Pazar:

15.00 Bursa Yıldırımspor-Elazığspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

15.00 Başkent Gözgözler Akademi FK-Sancaktepe FK (Polatlı İlçe)

15.00 Karaman FK-Formül Erbaaspor (Kemal Kaynaş)

15.00 Osmaniyespor FK-1954 Kelkit Belediyespor (7 Ocak)

15.00 Belediye Kütahyaspor-Batman Petrolspor (Dumlupınar)

15.00 Arnavutköy Belediyespor-Hendekspor (Bolluca)

15.00 Fatsa Belediyespor-Nevşehir Belediyespor (Fatsa İlçe)

15.00 Bergama Belediyespor-Kahta 02 (Bergama 14 Eylül)

15.00 Artvin Hopaspor-Criptoswaps Çatalcaspor (Hopa İlçe)

2. Grup

1 Mayıs Pazar:

15.00 Çarşambaspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Çarşamba Şehir)

15.00 Yomraspor-Bitexen Düzcespor (Of İlçe)

15.00 Kalecik FK-Gema Polimer Şile Yıldızspor (Çubuk)

15.00 52 Orduspor FK-Darıca Gençlerbirliği (Yeni Ordu)

15.00 İskenderunspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (İskenderun 5 Temmuz)

15.00 Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK-Kuşadasıspor (Elazığ Doğukent)

15.00 Bayrampaşaspor-68 Aksaray Belediyespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

15.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Hacettepe (Iğdır Şehir)

15.00 Siirt İl Özel İdaresispor-Kızılcabölükspor (Siirt Atatürk)

3. Grup

1 Mayıs Pazar:

15.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Yeşilyurt DÇ Ofspor (Tepecik Şenol Güneş)

15.00 Modafen-Esenler Erokspor (Alemdağ)

15.00 Fethiyespor-Criptoswaps Edirnespor (Fethiye İlçe)

15.00 Karşıyaka-Belediye Derincespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

15.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Orduspor 1967 (Gümüşhane Yenişehir)

15.00 Ceyhanspor-Kardemir Karabükspor (Ceyhan İlçe)

15.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Mardin 1969 (Faruk Çelik)

15.00 Çankaya FK-İçel İdmanyurdu (Yenimahalle Hasan Doğan)

15.00 Ağrıspor 1970-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

Kadın Futbol Süper Ligi
A Grubu

Yarın:

12.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Ataşehir Belediyespor (Osmanlı)

12.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Hatayspor (Şehit Vefa Karakurdu)

12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Beşiktaş Vodafone (Amedspor Tesisleri Sentetik Saha)

12.00 Bitexen 1207 Antalyaspor-Fatih Vatanspor (Zeytinköy 2 Nolu Saha)

12.00 Fenerbahçe-Kireçburnu (Beylerbeyi 75. Yıl)

12.00 Altay-Kocaeli (Bağyurdu)

B Grubu

Yarın:

12.00 Bitexen Adana İdmanyurduspor-Konak Belediyespor (Muharrem Gülergin Suni Çim)

12.00 Galatasaray Hepsiburada-Trabzonspor (Yeşilova Kemal Aktaş)

12.00 Dudullu-Çaykur Rizespor (Dudullu)

12.00 Hakkarigücü-İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor (Merzan Şehir)

12.00 Bitexen Sivasspor-Yukatel Kayseri (4 Eylül Spor Vadisi)

12.00 Wulfz Fatih Karagümrük-ALG Spor (Vefa)

Kaynak: Haber Kaynağı
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