Futbolda haftanın programı

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de 36. hafta maçları yapılacak. TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup ile TFF 3. Lig 2. Grup'a 38, TFF 3. Lig'de 1 ve 3. Grup'a 34. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

1. Lig'de 36. hafta maçlarının tamamı 8 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise karşılaşmaların tümü yarın saat 15.00'te başlayacak. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadeleler ise 8 Mayıs Pazar günü saat 12.00'de yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın programı şöyle: Spor Toto Süper Lig

Bugün: 20.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor (Yeni Hatay) 20.00 Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor (Kalyon) Yarın: 16.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül) 16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Göztepe (Atatürk Olimpiyat) 19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim) 19.00 Adana Demirspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Adana) 8 Mayıs Pazar: 16.00 Altay-GZT Giresunspor (Alsancak Mustafa Denizli) 16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Malatya) 19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park) 9 Mayıs Pazartesi: 20.00 Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Antalya) Spor Toto 1. Lig

Beypiliç Boluspor-Yılport Samsunspor (Bolu Atatürk) Altaş Denizlispor-NasaDoge Menemenspor (Denizli Atatürk) Balıkesirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Balıkesir Atatürk) Tuzlaspor-Eyüpspor (Atatürk Olimpiyat) Kocaelispor-Altınordu (Kocaeli) Ankara Keçiörengücü-Manisa FK (Aktepe) İstanbulspor-Adanaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eryaman) Bursaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bitci Timsah Park) TFF 2. Lig

Beyaz Grup: Amed Sportif Faaliyetler-Pendikspor (Diyarbakır) Pazarspor-Uşakspor (Pazar İlçe) Weecoins Kırklarelispor-Kırşehir Belediyespor (Kırklareli Atatürk) Şanlıurfaspor-Nazilli Belediyespor (Şanlıurfa GAP) Teco Karacabey Belediyespor-Ankara Demirspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker) Karatay Termal 1922 Konyaspor-Anagold 24 Erzincanspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz) Bucaspor 1928-Tarsus İdman Yurdu (Yeni Buca) Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-Isparta 32 (Karaelmas K. Köksal) Kırmızı Grup: Ankaraspor-1461 Trabzonspor (Osmanlı) Somaspor-İnegölspor (Soma Atatürk) Silahtaroğlu Vanspor-Niğde Anadolu (Van Atatürk) Bodrumspor-Adıyaman FK (Bodrum İlçe) Çorum FK-Afjet Afyonspor (Çorum Şehir) Sarıyer-Diyarbekirspor (Yusuf Ziya Öniş) An Zentrum Bayburt Özel İdare-Ergene Velimeşespor (Bayburt Genç Osman) Sivas Belediyespor-Sakaryaspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu) Kahramanmaraşspor-Turgutluspor (7 Ocak) Serik Belediyespor-Etimesgut Belediyespor (Serik İsmail Oğan) TFF 3. Lig

1. Grup: Formül Erbaaspor-Belediye Kütahyaspor (Erbaa İlçe) Nevşehir Belediyespor-Bergama Belediyespor (Nevşehir Gazi) Batman Petrolspor-Arnavutköy Belediyespor (Batman Yeni Şehir) Criptoswaps Çatalcaspor-Osmaniyespor (Tepecik Şenol Güneş) Sancaktepe-Artvin Hopaspor (15 Temmuz) Kahta 02-Başkent Gözgözler Akademi (Kahta İlçe) Elazığspor-Fatsa Belediyespor (Elazığ Doğukent) Hendekspor-Bursa Yıldırımspor (Hendek Atatürk) 1954 Kelkit Belediyespor-Karaman FK (Kelkit İlçe) 2. Grup: Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-Siirt İl Özel İdaresi (Alanya Milli Egemenlik) Kızılcabölükspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Doğan Seyfi Atlı) Hacettepe-Bayrampaşa (Yeni Mahalle Hasan Doğan) 68 Aksaray Belediyespor-Harput Dibek Elazığ Karakoçan (Dağılgan) Kuşadasıspor-İskenderunspor (Kuşadası Özer Türk) Beyoğlu Yeni Çarşı-52 Orduspor (Maltepe Hasan Polat) Darıca Gençlerbirliği-Kalecik FK (Darıca İlçe) Gema Polimer Şile Yıldızspor-Yomraspor (Şile İlçe) Bitexen Düzcespor-Çarşambaspor (Düzce 18 Temmuz) 3. Grup: Criptoswaps Edirnespor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Edirne 25 Kasım) Mardin 1969-Çankaya FK (Mardin 21 Kasım) Orduspor 1967-Ceyhanspor (Yeni Ordu) Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Karşıyaka (Başpınar) Esenler Erokspor-Ağrı 1970 (Esenler Erokspor) İçel İdmanyurdu-Modafen (Mersin) Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Of İlçe) Kardemir Karabükspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu) Belediye Derincespor-Fethiyespor (Belediye Derincespor) Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

A Grubu: Altay-Ataşehir Belediyespor (Bağyurdu) Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget-Hatayspor (Osmanlı) Kocaeli Bayan FK-Beşiktaş Vodafone (Mehmet Ali Kağıtçı) Karadeniz Ereğli Belediyespor-Fenerbahçe (Şehit Vefa Karakurdu) Amed Sportif Faaliyetler-Fatih Vatanspor (Amedspor) Bitexen 1207 Antalyaspor-Kireçburnu (Zeytinköy) B Grubu: Hakkarigücü-Trabzonspor (Merzan Şehir) Galatasaray Hepsiburada-Çaykur Rizespor (Yeşilova Kemal Aktaş) Bitexen Sivasspor-Dudullu (4 Eylül Spor Vadisi) Konak Belediyespor-İlkadım Belediye Yabancılar Pazarıspor (Atatürk Stadı) Wulfz Fatih Karagümrük-Yukatel Kayseri (Vefa) Bitexen Adana İdmanyurdu-ALG Spor (Muharrem Gülergin)