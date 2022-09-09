  • BIST 3.437,41
  • Altın 1009.783
  • Dolar 18.2343
  • Euro 18.3606
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 16 °C
»

Futbolda haftanın programı

Futbolda Süper Lig'e altıncı, 1. Lig'e beşinci, 2. Lig'e üçüncü ve 3. Lig'e de ikinci hafta maçlarıyla devam edilecek.
Futbolda haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig
Bugün:

20.00 Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Alanya Oba)

Yarın:

17.00 Arabam.com Konyaspor-Atakaş Hatayspor (Eskişehir Atatürk)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Giresunspor (Atatürk Olimpiyat)

11 Eylül Pazar:

17.00 Demir Grup Sivasspor-İstanbulspor (Sivas 4 Eylül)

20.00 Gaziantep FK-HangiKredi Ümraniyespor (Yeni Hatay)

20.00 Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)

12 Eylül Pazartesi:

19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)

21.00 Adana Demirspor-Trabzonspor (Yeni Adana)

Spor Toto 1. Lig
Bugün:

20.00 Boluspor-Göztepe (Bolu Atatürk)

Yarın:

16.30 Beyçimento Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü (Bandırma 17 Eylül)

20.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Eryaman)

20.00 Sakaryaspor-Altaş Denizlispor (Yeni Sakarya)

11 Eylül Pazar:

16.30 Manisa FK-Yeni Malatyaspor (Mümin Özkasap)

16.30 Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor (Çaykur Didi)

20.00 Eyüpspor-Adanaspor (Eyüp)

20.00 Altay-Bodrumspor (Alsancak Mustafa Denizli)

12 Eylül Pazartesi:

20.00 Altınordu-Pendikspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

TFF 2. Lig
Beyaz Grup:

Yarın:

16.00 Bitexen Düzcespor-Bayburt Özel İdare (Düzce 18 Temmuz)

16.30 Arnavutköy Belediyespor-Esenler Erokspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

16.30 Somaspor-Sivas Belediyespor (Soma Atatürk)

16.30 Eşin Group Nazilli Belediyespor-Çorum FK (Nazilli İlçe)

19.00 Bursaspor-Batman Petrolspor (Bursa Büyükşehir Belediyespor)

19.00 Anagold 24Erzincanspor-İnegölspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)

19.00 Şanlıurfaspor-Amed Sportif Faaliyetler (11 Nisan)

19.00 Menemen FK-Tarsus İdman Yurdu (Menemen İlçe)

19.00 Isparta 32-Ankaraspor (Isparta Atatürk)

Kırmızı Grup:

Yarın:

15.30 Silahtaroğlu Vanspor FK-1461 Trabzon FK (Van Atatürk)

16.00 GMG Kastamonuspor-Bucaspor 1928 (Gazi)

16.00 Ankara Demirspor-Sarıyer (TCDD Ankara Demirspor)

16.00 Kırşehir Futbol-Weecoins Kırklarelispor (Kırşehir Ahi)

16.30 Kocaelispor-Serik Belediyespor (Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu)

16.30 Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-Adıyaman FK (Karaelmas K. Köksal)

17.00 Etimesgut Belediyespor-Uşakspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

18.00 Diyarbekirspor-Pazarspor (Diyarbakır)

19.00 Teco Karacabey Belediyespor-Baynet İnşaat Balıkesirspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

19.00 İskenderunspor-Fethiyespor (Yeni Hatay)

TFF 3. Lig
1. Grup:

Yarın:

19.00 Karşıyaka-Belediye Derincespor (Alsancak Mustafa Denizli)

11 Eylül Pazar:

15.30 Ağrı 1970-Yeni Mersin İdmanyurdu (Vali Lütfü Yiğenoğlu-Ev sahibi takım seyircisiz)

15.30 Yomraspor-Entegre Solar Elazığspor (Yomra İlçe)

15.30 Karbel Karaköprü Belediyespor-Gema Polimer Şile Yıldızspor (Faruk Çelik)

15.30 1954 Kelkit Belediyespor-Nevşehir Belediyespor (Kelkit İlçe)

16.00 Hacettepe 1945-Edirnespor (Aktepe)

16.30 Çatalcaspor-52 Orduspor FK (Çatalca İzzettin)

19.00 Eskişehirspor-1922 Konyaspor (Eskişehir Yeni)

20.00 Amasyaspor FK-Belediye Kütahyaspor (Çorum Şehir)

2. Grup:

11 Eylül Pazar:

15.30 Amberçay Eynesil Belediyespor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Vakıkebir İlçe)

15.30 Elazığ Karakoçan FK-Bayrampaşa (Elazığ Doğukent)

15.30 Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Merkez Spor Kompleksi Stadyumu)

16.00 Armoni Alanya Kestelspor-Kuşadasıspor (Alanya Milli Egemenlik)

16.30 Bulvarspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Bulvar Mimar Kubiay Köse)

16.30 Turgutluspor-Yeşilyurt DÇ Ofspor (Turgutlu 7 Eylül)

16.30 Darıca Gençlerbirliği-Karaman FK (Darıca İlçe)

19.00 Orduspor 1967-Alagöz Holding Iğdır FK (Yeni Ordu)

3. Grup:

Yarın:

16.30 Beyoğlu Yeni Çarşı-Fatsa Belediyespor (Maltepe Hasan Polat)

16.30 Bursa Yıldırımspor-Akhisarspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

11 Eylül Pazar:

15.30 Merkür Holding Erbaaspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Erbaa İlçe)

15.30 Siirt İl Özel İdaresi-Niğde Anadolu FK (Siirt Atatürk)

15.30 Malatya Arguvanspor-Muş 1984 Muşspor (Yeşiltepe Spor Kompleksi)

15.30 Osmaniyespor FK-Artvin Hopaspor (7 Ocak)

16.30 Bergama Belediyespor-Güneş Holding Çankaya FK (Bergama 14 Eylül)

16.30 Efeler 09-Kepez Belediyespor (Adnan Menderes)

19.00 Bitexen Sapanca Gençlikspor-68 Aksaray Belediyespor (Sakarya Atatürk)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fenerbahçe - Dinamo Kiev: 2-108 Eylül 2022 Perşembe 23:45
  • Nathan Redmond resmen Beşiktaş'ta08 Eylül 2022 Perşembe 16:16
  • Beşiktaş'ta 2 isimle yollar ayrıldı!08 Eylül 2022 Perşembe 14:44
  • Fatih Terim için Mısır iddiası08 Eylül 2022 Perşembe 12:33
  • Antalyaspor, Luyindama'yla kiralık olarak anlaştı08 Eylül 2022 Perşembe 12:31
  • Juan Mata İstanbul'a geldi!08 Eylül 2022 Perşembe 10:59
  • Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç Ankaragücü ile anlaştı!08 Eylül 2022 Perşembe 10:29
  • Mauro Icardi, Galatasaray için İstanbul'da08 Eylül 2022 Perşembe 09:31
  • Galatasaray'dan skandal harita paylaşımı! Marmara Bölgesi ve KKTC...08 Eylül 2022 Perşembe 09:00
  • Yusuf Demir, Mathias Ross, Milot Rashica ve Mata Galatasaray'da08 Eylül 2022 Perşembe 09:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti