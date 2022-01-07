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Futbolda ikinci yarının perdesi açılıyor

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de ikinci yarı başlayacak ve 20. hafta maçları yapılacak.
Futbolda ikinci yarının perdesi açılıyor

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın müsabaka programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig
Yarın:

20.00 Trabzonspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Medical Park)

8 Ocak Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük (Kalyon)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Galatasaray-GZT Giresunspor (Nef)

9 Ocak Pazar:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Medaş Konya Büyükşehir)

16.00 Yukatel Kayserispor-Altay (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor (Gürsel Aksel)

19.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)

10 Ocak Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Adana Demirspor (Ülker)

Spor Toto 1. Lig
8 Ocak Cumartesi:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altaş Denizlispor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Kocaelispor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Adanaspor-Bursaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 MKE Ankaragücü-Tuzlaspor (Eryaman)

9 Ocak Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Nasadoge Menemenspor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Manisa FK-İstanbulspor (Mümin Özkasap)

16.00 Beypiliç Boluspor-Balıkesirspor (Bolu Atatürk)

19.00 Eyüpspor-Gençlerbirliği (Eyüp)

10 Ocak Pazartesi:

20.00 Altınordu-Ankara Keçiörengücü (Bornova Aziz Kocaoğlu)

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
A Grubu:

8 Ocak Cumartesi:

12.00 Fatih Vatanspor-Ataşehir Belediyespor (Fatih Mimar Sinan)

12.00 1207 Antalyaspor-Amed Sportif Faliyetler (Zeytinköy 1 Nolu Saha)

12.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Altay (Şehit Vefa Karakurdu)

12.00 Kireçburnu-Kocaeli Bayan Futbol Kulübü (Çayırbaşı)

9 Ocak Pazar:

12.00 Fenerbahçe-Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget (Dereağzı Tesisleri)

12.00 Hatayspor-Beşiktaş Vodafone (Defne Belediyesi Atatürk)

B Grubu:
8 Ocak Cumartesi:

12.00 Bitexen Sivasspor-Bitexen Adana İdmanyurduspor (Cumhuriyet Üniversitesi)

12.00 Çaykur Rizespor-Konak Belediyespor (Mehmet Cengiz Tesisleri)

12.00 Galatasaray Hepsiburada-Hakkarigücü (Yeşilova Kemal Aktaş Sahası)

12.00 Trabzonspor-ALG Spor (Yavuz Selim)

13.00 Kayseri Kadın Futbol Kulübü-İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor (Vali Nihat Canpolat Sümer)

13.00 Dudullu-Fatih Karagümrük (Dudullu)

Kaynak: Haber Kaynağı
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