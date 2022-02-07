  • BIST 1.953,92
  • Altın 783.70064
  • Dolar 13.5622
  • Euro 15.5216
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 0 °C
»

Futbolda korsan maç yayınlayan çok sayıda site kapatıldı

Türk futbolunda büyük gelir kaybına yol açan korsan maç yayınlarının engellenmesi için resmi olarak ilk adım atıldı ve hafta sonu oynanan müsabakaları internet üzerinden korsan yayınlayan onlarca site kapatıldı.
Futbolda korsan maç yayınlayan çok sayıda site kapatıldı

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) alınan bilgiye göre, yayın hakkı olmadığı halde futbol maçlarını bedava veya düşük ücretlerle izleyicilere sunan siteler için yasal işlem başlatıldı.

Korsan yayınla mücadele kapsamında TFF Yönetim Kurulu, 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun'un ilgili maddesi uyarınca, hukuka aykırı yayın yaptığı tespit edilen sitelere erişim engeli getirilmesi için karar aldı.

Yayıncı kuruluşun başvurularını değerlendiren TFF yönetimi, ihlalde bulunan onlarca sitenin kapatılması için durumu Erişim Sağlayıcılar Birliğine bildirdi. Erişim Sağlayıcılar Birliği yasal düzenleme kapsamında kaçak maç yayını yapan internet sitelerine hemen erişim engeli getirdi ve futbolseverlerin yasa dışı yollardan maç izlemesinin önüne geçildi.

TFF'nin girişimleri ile özellikle son yıllarda büyük bir artış gözlemlenen, yayıncı kuruluşlar ve kulüpler başta tüm paydaşları ciddi anlamda sıkıntıya sokan korsan yayınların önlenmesi için büyük bir adım atıldı.

Uygulama, her türlü kaçak maç yayınlarına rağbet edilmemesi için her hafta sıkı bir şekilde devam edecek ve korsan yayınla mücadele etkin bir şekilde sürdürülecek.

Geride kalan günlerde yapılan yasal düzenleme ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, futbol müsabakalarına ilişkin yayınların internet ortamında hukuka aykırı olarak kullanıma sunulduğunun tespit edilmesi halinde, ihlalin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak erişimin engellenmesi konusunda karar alıyor ve bu karar, uygulanmak üzere İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un ilgili maddesi gereğince Erişim Sağlayıcıları Birliğine ulaştırılıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fenerbahçe'nin kupada yarın konuğu Kayserispor07 Şubat 2022 Pazartesi 10:19
  • Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı başlıyor07 Şubat 2022 Pazartesi 10:00
  • Nwakaeme imzaya kaldı07 Şubat 2022 Pazartesi 09:45
  • Paris Saint-Germain, deplasmanda Lille'i 5-1 yendi07 Şubat 2022 Pazartesi 09:06
  • Milli eskrimciler Polonya'da birer gümüş ve bronz madalya kazandı06 Şubat 2022 Pazar 14:12
  • Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'nin omuz başında kırık tespit edildi06 Şubat 2022 Pazar 13:41
  • Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'nun MotoGP testi onaylandı06 Şubat 2022 Pazar 12:53
  • Kayserispor 'kısa yoldan' Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor06 Şubat 2022 Pazar 12:52
  • Lakers, LeBron James'in 'triple-double' yaptığı maçta Knicks'i yendi06 Şubat 2022 Pazar 10:29
  • Beşiktaş, Antalyaspor maçına hazır06 Şubat 2022 Pazar 08:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti