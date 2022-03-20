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Futbolda milli mesai başlıyor

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçında 24 Mart Perşembe günü deplasmanda Portekiz ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, yarın bu ülkeye gidecek.
Futbolda milli mesai başlıyor

Elemelerde G Grubu'nda ikinci olan ay-yıldızlı ekip, Dünya Kupası bileti alabilmek için play-off'ta mücadele etme hakkı kazandı. Play-off yarı finalinde Portekiz ile eşleşen milliler, tek maç üzerinden oynanacak yarı final karşılaşmasını kazanması durumunda İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle final maçına çıkacak.

A Milli Takım, Dünya Kupası yolunda ilk maçında 24 Mart Perşembe günü Portekiz ile karşılaşacak. Türkiye'de forma giyen ay-yıldızlı futbolcular, bu akşamdan itibaren İstanbul'da toplanmaya başlayacak. Yurt dışında top koşturan oyuncuların büyük bölümü ise Portekiz'deki kampa katılacak.

Teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki milli takım, 24 Mart'taki karşılaşma için yarın Portekiz'in Porto kentine gidecek ve çalışmalarını burada yapacak.

Milliler, Portekiz'i elemesi durumunda İtalya-Kuzey Makedonya maçının galibiyle final maçına çıkacak. Ay-yıldızlılar, Portekiz'e yenilmesi halinde ise yine aynı eşleşmenin kaybedeniyle özel maçta karşı karşıya gelecek.

Her iki durumda da maç, 29 Mart Salı günü Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapılacak.

Aday kadro
Ay-yıldızlıların teknik direktörü Stefan Kuntz tarafından belirlenen 27 kişilik kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Altay Bayındır, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır

Savunma: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz

Orta saha/Forvet: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Doğukan Sinik, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Serdar Dursun, Umut Bozok.

Kaynak: Haber Kaynağı
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