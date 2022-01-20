  • BIST 2.024,36
  • Altın 782.48496
  • Dolar 13.3449
  • Euro 15.1429
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya -3 °C
»

Futbolda yayın hakları ihale süreci başladı

TFF tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarına ilişkin TFF Süper Lig ile TFF 1. Lig müsabakaları yayın haklarının devri için düzenlenecek ihale süreci başlatıldı.
Futbolda yayın hakları ihale süreci başladı

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, yayın ihalesine katılabilecek sermaye şirketleri, kamu kurum ve kuruluşları ile ortak girişimler/iş ortaklıkları, genel ve özel şartnameleri içeren dokümanı, satış bedeli olan 150 bin lirayı duyurulan banka hesabına ödeyerek TFF Mali İşler Direktörlüğünden teslim alabilecek.

Teklifler, 14 Şubat Pazartesi günü saat 14.00'e kadar verilebilecek. Verilen teklifler, Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF tarafından oluşturulan ihale komisyonu tarafından değerlendirilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Samsunspor'un 33 yıllık acısı20 Ocak 2022 Perşembe 13:54
  • Göztepe rehavete kapılmadan çalışmaya devam edecek20 Ocak 2022 Perşembe 13:43
  • MKE Ankaragücü, Ahmet Çalık'ın hatırasını yaşatacak20 Ocak 2022 Perşembe 13:42
  • Beşiktaş ve Trabzonspor'dan Vida açıklaması!20 Ocak 2022 Perşembe 12:25
  • Trabzonspor sahasındaki yenilmezliğini sürdürdü20 Ocak 2022 Perşembe 11:43
  • Cem Bölükbaşı sezonu Asya'da açacak20 Ocak 2022 Perşembe 11:30
  • NBA'e Joel Embiid ile Nikola Jokic'in performansları damga vurdu20 Ocak 2022 Perşembe 11:30
  • Altay fikstür avantajına güveniyor20 Ocak 2022 Perşembe 11:29
  • Anadolu Efes Panathinaikos'u konuk edecek20 Ocak 2022 Perşembe 10:38
  • Fenerbahçe - Altay: 2-119 Ocak 2022 Çarşamba 22:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti