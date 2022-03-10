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Galatasaray 20 yıl sonra Nou Camp Stadı'na çıktı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında bugün deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımıyla karşılaşacak Galatasaray, karşılaşma için son antrenmanını Nou Camp Stadı'nda yaptı.
Galatasaray 20 yıl sonra Nou Camp Stadı'na çıktı

Galatasaray, en son 13 Kasım 2002 tarihinde Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Barcelona ile oynadığı maç için çıktığı Nou Camp'a yaklaşık 20 yıl sonra tekrar ayak bastı.

Teknik direktör Domenec Torrent yönetimine yapılan ve bir saat süren antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu.

Galatasaray'da Barselona'ya getirilmeyen Arda Turan dışında takımdaki tüm futbolcular, antrenmana katıldı.

İspanya'nın önemli takımlarından Barcelona'ya karşı şimdiye kadar 8 maç oynayan Galatasaray, 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 yenilgi yaşadı.

Yaklaşık 20 yıl önce oynanan son maç Barcelona'nın 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

Nou Camp'ta bugün akşam TSİ 23.00'te tekrar sahaya çıkacak Barcelona ve Galatasaray'ın maçını Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.

Takımların şu ilk 11'lerle sahaya çıkması bekleniyor:

Barcelona: Marc-Andre Ter Stegen, Jordi Alba, Clement Lenglet, Ronald Araujo, Sergino Dest, Frenkie de Jong, Nicolas Gonzalez, Pedri Gonzalez, Ousmane Dembele, Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres

Galatasaray: Inaki Pena, Ömer Bayram, Marcao, Victor Nelsson, Patrick Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Alexandru Cicaldau, Emre Kılınç, Bafetimbi Gomis.

Kaynak: Haber Kaynağı
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