Galatasaray 3 puanı 86'da kurtardı!

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.

Süper Lig'in üçüncü hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Ümraniyespor'la karşılaştı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray 1-0 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 86. dakikada Gomis kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 6'ya yükseltirken Ümraniyespor, 1 puanda kaldı.

Gelecek hafta her iki takım da maçlarını deplasmanda oynayacak. Galatasaray, Trabzonspor'a konuk olurken Ümraniyespor ise Adana Demirpsor'la karşılaşacak.

Galibiyet golleri Gomis'ten

Galatasaray'ın bu sezon aldığı 2 galibiyette golleri Bafetimbi Gomis kaydetti.

Ligin ilk haftasında deplasmandaki Fraport TAV Antalyaspor maçında 89. dakikada oyuna giren Gomis, 90. dakikada 1-0'lık galibiyeti getiren golü kaydetti.

Tecrübeli santrfor, 78. dakikada dahil olduğu Ümraniyespor mücadelesinde de 86. dakikada attığı golle skordaki dengeyi bozarak 3 puanı takımına getirdi.

Galatasaray'ın maçlarında gol sesi az çıkıyor

Sarı-kırmızılı ekibin bu sezon ligde yaptığı 3 maç da gol anlamında kısır geçti.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 yenen Galatasaray, ikinci haftada sahasında Bitexen Giresunspor'a aynı skorla yenildi. Sarı-kırmızılılar, üçüncü haftada ise Ümraniyespor'u aynı skorla mağlup etti.

Çıktığı 3 lig maçında 2 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 1 gol gördü.

İstanbul şanssızlığını kırdı

Galatasaray, konuk olduğu İstanbul takımlarını 5 maç sonra yenebildi.

İstanbul takımlarına konuk olduğu maçlarda son galibiyetini 2020-2021 sezonunda Fenerbahçe karşısında alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 5 mücadelede 3 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.

"Cimbom" Ümraniyespor galibiyetiyle İstanbul deplasmanındaki 5 maçlık kazanamama serisini sonlandırdı.

Seferovic, net fırsatlardan yararlanamadı

Sarı-kırmızılıların İsviçreli golcüsü Haris Seferovic, girdiği net pozisyonları gole çeviremedi.

Mücadelenin 4. dakikasında Ümraniyespor savunmasının hatasında kaleciyle karşı karşıya kalan Seferovic, şut çekmek yerine pas vermeyi tercih edince sarı-kırmızılılar önemli bir fırsattan yararlanamadı.

Tecrübeli futbolcu, 50. dakikada ise savunma arkasına sarkarak altıpasa gelen topu tek vuruşla ağlara göndermek istedi. Meşin yuvarlak direkten dönerken yeniden Seferovic'te kaldı. Zor pozisyonda bu kez topukla şansını deneyen 30 yaşındaki golcü yine kaleyi bulamadı.

Haris Seferovic, 78. dakikada yerini Bafetimbi Gomis'e bıraktı.

Kaleci Serkan, kurtarışlarıyla ön plana çıktı

HangiKredi Ümraniyespor'un tecrübeli kalecisi Serkan Kırıntılı, yaptığı kurtarışlarla takımının direncinde etkili oldu.

Maçın ilk yarısında özellikle ceza sahası dışından atışan şutlarda rakibine geçit vermeyen Serkan, ikinci yarıda ise zor pozisyonlarda iyi kurtarışlar yaptı. Mücadelenin 53. dakikasında Sacha Boey'un ceza sahası dışından şutu, 71. dakikasında ise Dries Mertens'in ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşlarında şık kurtarışlar yapan 37 yaşındaki kaleci, gole izin vermedi.

Serkan, 86. dakikada Gomis'in golüne engel olamazken bu dakikaya kadar skorun 0-0 gelmesinde etkili rol aldı.

HangiKredi Ümraniyespor: 0 - Galatasaray: 1

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ali Şansalan, Samet Çavuş, Ata Yıldırım

HangiKredi Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Oğuz Gürbulak, Del Valle (Dk. 57 Valentin Gheorghe), Mrsic (Dk. 66 Gagnidze), Durel Avounou (Dk. 66 Isaac Sackey), Onur Ayık (Dk. 57 Geraldo), Bettaieb (Dk. 85 Metehan Mimaroğlu)

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Van Aanholt, Torreira, Oliveira (Dk. 85 Cicaldau), Emre Akbaba (Dk. 46 Mertens), Yunus Akgün (Dk. 85 Barış Alper Yılmaz), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 65 Emre Kılınç), Seferovic (Dk. 78 Gomis)

Gol: Dk. 86 Gomis (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 35 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 90+2 Boey (Galatasaray), Dk. 45 Serkan Göksu, Dk. 55 Del Valle, Dk. 72 Valentin Gheorghe, Dk. 76 Oğuz Gürbulak, Dk. 77 Isaac Sackey, Dk. 86 Gagidze) (HangiKredi Ümraniyespor)