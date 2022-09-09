Galatasaray 5 transferi birden duyurdu

Galatasaray, 5 yeni transferi için KAP bildiriminde bulundu. Sarı-kırmızılı kulüp Icardi'nin 6 milyon Euro'luk maaşının sadece 750 bin Euro'sunu ödeyeceklerini açıkladı.

Galatasaray Icardi, Milot Rashica, Mathias Ross Jensen, Yusuf Demir ve Juan Mata'nın transferlerini duyurdu.

Galatasaray, Mauro Icardi'nin bedelsiz geçici transferi için Paris Saint Germain ile anlaşıldığını KAP'a bildirdi.

Mauro Icardi'nin 6 milyon 750 bin Euro'luk maaşının 6 milyon Euro'sunu PSG, 750 bin Euro'sunu Galatasaray ödeyecek.

Galatasaray, Paris Saint-Germain Kulübü'nden kiraladığı Icardi'nin maliyetini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şöyle:

Mauro Emanuel Icardi KAP bildirimi

"Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero'nun bedelsiz geçici transferi konusunda kulübü Sas Paris Saint-Germain ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma uyarınca 2022-2023 futbol sezonu için futbolcuya toplam 6.750.000 EUR ödenecektir. Bahsi geçen tutarın 6.000.000 EUR'luk kısmı Sas Paris Saint-Germain Kulübü tarafından, 750.000 EUR ise şirketimiz tarafından ödenecektir."

Milot Rashica ve KAP bildirimi

Galatasaray, İngiliz ekibi Norwich City'den Milot Rashica'yı bir yıllığına renklerine bağladı.

Sarı-kırmızılı kulübün transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Milot Rashica ve kulübü Norwich City FC ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre 2022-2023 sezonu için futbolcuya net 1.500.000 EUR ücret ödenecektir."

Mathias Ross Jensen KAP bildirimi

Galatasaray Kulübü, Danimarka ekibi Aalborg ekibinden Mathias Jensen'in transferini de açıkladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Mathias Ross Jensen ve kulübü Aalborg BK ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne, 4 eşit taksitte 2 sezona yayılmış şekilde, 1.750.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 400.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."

Yusuf Demir KAP bildirimi

Galatasaray, Rapid Wien'den Yusuf Demir'i kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Yusuf Demir ve kulübü SK Rapid GmbH ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne, 4 sezona yayılmış 5 taksitte, 6.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2022-2023 sezonundan başlayarak 4 sezon için sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 650.000 EUR, 2023-2024 sezonu için net 750.000 EUR, 2024-2025 sezonu için net 850.000 EUR ve 2025-2026 sezonu için net 950.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir"

Juan Manuel Mata KAP bildirimi

Galatasaray, 34 yaşındaki İspanyol yıldız Juan Mata ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulübün transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Juan Manuel Mata Garcia ile ikinci yılı opsiyonel olmak üzere 2 sezonluk anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 1.900.000 EUR ücret ödenecektir."