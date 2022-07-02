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Galatasaray, Altay'dan genç futbolcu Kazımcan Karataş'ı renklerine bağladı

Galatasaray, Altay'dan genç futbolcu Kazımcan Karataş'ı kadrosuna dahil etti.
Galatasaray, Altay'dan genç futbolcu Kazımcan Karataş'ı renklerine bağladı

Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, savunmada görev yapan 19 yaşındaki Kazımcan Karataş'ın transferi için Altay Kulübü ve kendisiyle anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada Altay Kulübüne bonservis bedeli olarak 20 milyon liranın ödeneceği, Kazımcan Karataş ile de 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Kazımcan Karataş'ın 2022-2023 sezonu için 5 milyon 350 bin, 2023-2024 sezonu için 6 milyon 750 bin, 2024-2025 sezonu için 7 milyon 500 bin, 2025-2026 sezonu için 8 milyon 500 bin ve 2026-2027 sezonu için 10 milyon sezonluk ücret alacağı aktarıldı.

Genç oyuncuya 400 bin lira imza parası da verileceği kaydedildi.

Bu arada Kazımcan Karataş, Galatasaray Televizyonu'na yaptığı açıklamada transferinden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, sarı-kırmızılı formayla taraftarların karşısına çıkmak için sabırsızlandığını dile getirdi.

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