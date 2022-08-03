Galatasaray, Antalyaspor mesaisine devam etti

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki sabah antrenmanında kuvvet çalışması yapılırken; akşam idmanı ise teknik ısınmayla başladı. Antrenman, 5’e 2 pas oyununun ardından dar alan çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi. Sakatlığı bulunan Leo Dubois’nın tedavisine devam edildi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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