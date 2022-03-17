Galatasaray, Avrupa'da 302. randevuda

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında İspanya temsilcisi Barcelona'yı konuk edecek sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında yaptığı 301 maçta 106 galibiyet, 114 mağlubiyet yaşadı. Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında İspanya temsilcisi Barcelona'yı konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 302. kez sahne alacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 301 müsabakanın 106'sından galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 81 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 400 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 446 gole engel olamadı.

"Kupa 2"de 92. randevu

Galatasaray, Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 92. kez mücadele edecek.

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 91 maça çıkan sarı-kırmızılılar, 36 galibiyet, 31 beraberlik ve 24 yenilgi yaşadı.

Galatasaray, söz konusu maçlarda 141 gol atarken, kalesinde ise 111 gol gördü.

Barcelona ile 10. randevu

Galatasaray ile Barcelona, tarihlerinde 10. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında yapılan 9 maçta Galatasaray 1 kez galip gelirken Barcelona 5 kez sahadan üstün ayrıldı. Üç müsabaka ise beraberlikle tamamlandı.

Galatasaray'ın attığı 6 gole karşılık Barcelona 14 kez fileleri havalandırdı.

İspanyol takımlarıyla 34 randevu

Galatasaray, daha önce İspanyol takımlarına karşı 34 maça çıktı.

Sarı-kırmızılı takım, söz konusu müsabakalarda 8 galibiyet elde ederken, 7 kez berabere kaldı, 19 kez mağlup oldu.

Bu karşılaşmalarda 31 kez rakip ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde 64 gole engel olamadı.

Barcelona ise Türk takımlarına karşı yaptığı 15 maçın 9'unu kazanırken üçer kez de beraberlik ve yenilgi yaşadı. Katalanlar, attığı 30 gole karşılık kalesinde 12 gol gördü.

Müzesinde 2 Avrupa kupası bulunuyor

Türkiye'nin Avrupa arenasındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı Galatasaray, iki kez kupa kazanma başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da ilk kupasına teknik direktörü Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda ulaştı. Galatasaray, finalde Arsenal'ı saf dışı bırakarak UEFA Kupası'nı müzesine götürdü.

Galatasaray, 2000 yılında ise Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetiminde Real Madrid'e üstünlük kurarak UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Avrupa'da önemli başarılar

Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'nın dışında Avrupa'da birçok önemli başarıya imza attı.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1 kez yarı final ve 2 kez de çeyrek final oynayan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez son 8 takım arasında kendisine yer buldu.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ilk kez çeyrek finale 1962-1963 sezonunda yükselen ve İtalya ekibi Milan'a elenen Galatasaray, 1969-1970 sezonunda ise Polonya'nın Legia Varşova takımına yine çeyrek finalde boyun eğdi.

Galatasaray, teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde aldığı başarılı sonuçlarla "Avrupa Fatihi" unvanını kazandığı, Neuchatel Xamax ve Monaco zaferlerine imza attığı 1988-1989 sezonunda ise Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı finale yükseldi ancak Rumen ekibi Steaua Bükreş'e elenerek final hayallerini rakibine kaptırdı.

Organizasyonun UEFA Şampiyonlar Ligi adıyla oynanmaya başlamasının ardından ise sarı-kırmızılı takım, Manchester United zaferine imza attığı ve tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldığı 1993-1994 sezonunda son 8 takım arasına girmeyi başardı. O dönemde 4'erli 2 grubun yer aldığı Şampiyonlar Ligi statüsünde bu tur, grup maçları olarak adlandırılıp çeyrek final olarak gösterilmese de sarı-kırmızılılar Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasına girdi.

Galatasaray, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde 2000-2001 sezonunda çeyrek finale yükseldi. İki ayrı turda gruplardan çıkarak son 8 takım arasında kendisine yer bulan Galatasaray, çeyrek finalde Real Madrid'e elendi.

Sarı-kırmızılı takım, 2012-2013 sezonunda ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde başarılı bir performans ortaya koydu ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamayı başardı. Galatasaray, 2000-2001 sezonunda olduğu gibi yine çeyrek finalde Real Madrid'e elenerek organizasyona veda etti.

Galatasaray, Avrupa kupalarında Real Madrid, Barcelona, Milan, Juventus, Manchester United, Liverpool, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund ve Arsenal gibi büyük kulüplere karşı galibiyetler alarak taraftarlarının yüzünü güldürdü.

Kurayla 1 kez elendi, 1 kez tur atladı

Galatasaray, Avrupa kupalarında iki takımın yenişememesi durumunda geçmişte uygulanan "kura çekme" yönteminin, çeyrek final öncesinde bir kez kurbanı, bir kez de şanslı tarafı oldu.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nın 1963-64 sezonu 2. turunda İsviçre ekibi Zürih'le eşleşen Galatasaray, ilk maçı deplasmanda 2-0 kaybedip evindeki müsabakayı ise 2-0 kazandı. O dönemdeki uygulamaya göre tarafsız saha olarak İtalya'nın başkenti Roma'da oynanan 3. maçın sonucu da 2-2 bitince, çekilen kura sonucunda Zürih turu geçip adını çeyrek finale yazdırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, 1969-70 sezonunda ise Şampiyon Kulüpler Kupası 2. turunda Çekoslovakya ekibi Spartak Trnava ile karşı karşıya geldi. Galatasaray, ilk maçı deplasmanda 1-0 kaybettikten sonra rövanş müsabakasının normal süresini aynı skorla galip tamamladı. Uzatma bölümünde de skor değişmeyince yine kura çekimine gidildi ve Galatasaray çeyrek finale yükseldi.

En farklı galibiyet ve mağlubiyet

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini İsrail ekibi Maccabi Netanya, en farklı yenilgilerini ise Alman ekibi Bayern Münih ve İspanya temsilcisi Real Madrid karşısında yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 2009-2010 sezonu 3. eleme turu rövanş maçında İsrail'in Maccabi Netanya ekibini konuk eden sarı-kırmızılı ekip, Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 6-0 kazanarak Avrupa kupaları tarihindeki en farklı galibiyetine ulaştı.

Sarı-kırmızılı takım, 1972-1973 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Alman ekibi Bayern Münih'e, 2019-2020 sezonunda da Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 6-0'lık skorlarla kaybetti ve tarihinin en farklı yenilgilerini yaşadı.

Galatasaray, Barcelona karşısında zafer peşinde

Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacak. Mücadelede İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato düdük çalacak. Orsato'nun yardımcılıklarını Alessandro Giallatini ve Fabiano Preti yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi olacak.

Müsabaka Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

İki takım arasında turun ilk ayağında İspanya'da yapılan maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşmada galibiyet alacak takım adını çeyrek finale yazdıracak. Karşılaşma berabere bitmesi durumunda atılan gol sayısı dikkate alınmadan uzatmaya gidecek. Bu bölümde de eşitlik bozulmazsa turu geçen takımı penaltılar belirleyecek.

"Kupa 2" yolu

Avrupa serüvenini UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundan başlayan Galatasaray, Hollanda'nın PSV takımını geçemedi ve yoluna "Kupa 2"de devam etti.

Bu organizasyonda sırasıyla İskoçya'nın St. Johnstone, Danimarka'nın Randers takımlarını eleyen sarı-kırmızılılar, adını gruplara yazdırdı. E Grubu'nda İtalya'nın Lazio, Fransa'nın Olimpik Marsilya ve Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımlarıyla karşılaşan Galatasaray, üçer galibiyet ve beraberlik aldı. Gruptan namağlup lider çıkan "Cimbom" doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Bu turda Barcelona ile eşleşen sarı-kırmızılı takım, deplasmandaki ilk maçtan 0-0'lık beraberlikle dönerek tur ümitlerini artırdı.

Avrupa'da farklı bir görüntü çiziyor

Galatasaray, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Süper Lig'dekinden farklı bir performans ortaya koyuyor.

Süper Lig'de geride kalan 29 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, topladığı 38 puanla 11. sırada bulunuyor.

"Cimbom" UEFA Avrupa Ligi'nde ise yoluna yenilgisiz devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, elemelerdeki 4 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik elde ederken, grupta üçer galibiyet ve beraberlik yaşadı. Galatasaray, grup lideri olduğu için doğrudan yükseldiği son 16 turunda ise ilk maçından beraberlikle döndü.

Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasındaki 3 dış saha maçı ve son 16 turunda Barcelona'ya konuk olduğu ilk müsabaka olmak üzere toplam 4 mücadelede gol yemedi.

Sahasında 3 maçtır yenilmiyor

Sarı-kırmızılı takım, sahasında çıktığı son 3 resmi maçta mağlup olmadı.

Ligde iyi bir sezon geçiremeyen Galatasaray, sahasındaki son 3 müsabakada toparlanma sinyalleri vererek 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Sahasındaki son yenilgisini Süper Lig'in 23. haftasındaki Trabzonspor mücadelesinde yaşayan Galatasaray, 25. haftada Yukatel Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı. 27. haftada Çaykur Rizespor'u 4-2 yenen sarı-kırmızılılar, 29. haftada da Beşiktaş derbisinden 2-1 galip ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, Barcelona karşılaşmasında da bu grafiğini sürdürerek tur atlamak için mücadele edecek.

Tek eksik Arda Turan

Galatasaray'da sakatlığı olan kaptan Arda Turan dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı nedeniyle Spor Toto Süper Lig'deki son 5 maç ve Barcelona ile deplasmanda yapılan ilk karşılaşmada forma giyemeyen Arda, yine süre alamayacak.

Ayrıca UEFA listesine yazılmayan Omar Elabdellaoui de Barcelona'ya karşı mücadele edemeyecek.

Derbi zaferiyle moral buldu

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'deki Beşiktaş galibiyetiyle moral kazandı.

Galatasaray, 10 Mart'ta yapılan Barcelona maçı sonrasında olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'a dönemedi. İzmir'e gelen sarı-kırmızılılar, 14 Mart'ta sahasında Beşiktaş ile derbi maçta karşılaştı. Erteleme talebinde bulunan Galatasaray'a siyah-beyazlılar olumlu yanıt vermezken derbi açıklama düelloları arasında oynandı.

Nef Stadı'nda Beşiktaş ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, sahadan 2-1 galip ayrılarak Barcelona maçı öncesinde moral depoladı.

Gözler Pena ve Kerem'de

Galatasaray'da kaleci Inaki Pena ile Kerem Aktürkoğlu'nun performansları dikkatle bekleniyor.

Sarı-kırmızılı takımın Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Pena, ilk karşılaşmada yaptığı kurtarışlarla 0-0'lık beraberlikte önemli rol oynadı.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde 2 golle yıldızlaşan Kerem, takımının bu sezonki en önemli hücum ayağı olarak dikkati çekiyor.

İki futbolcunun performansları Barcelona karşısında muhtemel tur atlama başarısında belirleyici olacak.

Barcelona 20 yıl sonra Türkiye'de

Dünya futbolunun en başarılı takımlarından olan Barcelona, 20 yıl sonra Türkiye'de resmi maça çıkacak.

Türk takımlarıyla toplamda 15 kez karşılaşan Barcelona, ikişer kez Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor, 9 kez de Galatasaray ile mücadele etti.

Türkiye'de 7 maça çıkan Katalan temsilcisi, bu müsabakaların 6'sını İstanbul, 1'ine de Trabzon'da yaptı. Son olarak Türkiye'de 24 Eylül 2002 yılında yine Galatasaray ile karşılaşan Barcelona, yaklaşık 20 yıl aradan sonra yine sarı-kırmızılılara konuk olacak.

Barcelona, söz konusu maçı 2-0 kazanmıştı.

Barcelona, Şampiyonlar Ligi grubunda 3. oldu

Barcelona, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları elde edemedi.

Geçen sezon La Liga'yı üçüncü sırada tamamlayan Barcelona, doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldı. E Grubu'nda Almanya'nın Bayern Münih, Portekiz'in Benfica ve Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımlarıyla karşılaşan İspanyol temsilcisi, 6 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle 3. sırada yer aldı.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Barcelona, son 16 turu play-off etabında Napoli'yi 1-1 ve 4-2'lik skorlarla eleyerek Galatasaray'ın rakibi oldu. Katalan temsilcisi, sarı-kırmızılılar karşısında favori gösterildiği ilk maçtan 0-0 beraberlikle ayrıldı ve tur umutlarını İstanbul'a bıraktı.

Barcelona, La Liga'da ise 27 karşılaşmada 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Liginde çıktığı son 12 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik alan Xavi Hernandez yönetimindeki Katalan ekibi, bu süreçte UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off'unda Napoli ile yaptığı 2 maçta birer galibiyet ve beraberlik aldı.

Son olarak ligde Osasuna'yı 4-0'lık skorla mağlup eden Barcelona, İstanbul'a formda ve moralli gelecek.

"Amacımız tur atlamak ve bunun için çalışıyoruz. Oyun anlayışımız da buna odaklanmış olacak"

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 0-0'lık ilk maçın rövanşında karşılaşacakları İspanya temsilcisi Barcelona karşısında tur atlamak için çalıştıklarını söyledi.

İspanyol teknik adam, Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak maç öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Barcelona'nın dünyanın en iyi 5 takımından biri olduğunu dile getiren Torrent, "Barcelona gibi bireysel kalitesi çok üstün olan oyunculardan kurulu bir takıma karşı oynamak çok farklı. Amacımız tur atlamak ve bunun için çalışıyoruz. Oyun anlayışımız da buna odaklanmış olacak. Türkiye'de Barcelona'yı yeterince tanımayan insanlar bizimle oynadıktan sonraki maçta 4 gol atmalarına baksınlar. Bizim takımımızın Barcelona'ya karşı yaptığı mücadeleyi adil bir şekilde değerlendirmek gerekir. Rakibimiz şu anda dünyanın en iyi 5 takımından biri." diye konuştu.

Son bir haftada 2 zorlu maç yaptıklarının hatırlatılması üzerine Torrent, şunları kaydetti:

"Beşiktaş maçı çok önemliydi. Benim için bir maçı kazanmanın en iyi yolu bir önceki maçı kazanmaktır. Beşiktaş'a karşı kaybetmiş olsaydık bana neden ideal kadro ile oynamadığımızı sorardınız. Dün yenilenme antrenmanı yaptık. Bugün bütün takım birlikte antrenmana çıkacak. Normal olan bir hafta değildi ve oyuncular Beşiktaş maçında yorgundu. Barcelona maçından sonra uçağımız İstanbul'a inemedi. İzmir'de antrenman yapmak durumunda kaldık. Pazar günü İstanbul'a geldik, pazartesi günü Beşiktaş derbisine çıktık. Oyuncular fiziksel olarak çok çalıştı ve inanılmaz büyük bir efor sarf etti. Son dakikaya kadar mücadele etmek için çalışıyoruz. Barcelona maçından 2 gün içinde yolculuk yapıp maça çıkmamız gerekecek."

Birlikte oyuna dikkat etmeleri gerektiğini anlatan 59 yaşındaki teknik adam, "Birlikte oyun sayesinde istediğimiz sonuca ulaşabiliriz. Dünyanın bütün takımları Barcelona karşısında biraz geride oynamak zorunda kalıyor. Maç içinde zor zamanları geçirmeye hazırlıklı olmalıyız." ifadelerini kullandı.

"İlk maçtaki mücadelemizi gösterip iyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum"

Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında İspanyol ekibi Barcelona ile yapacakları maçta iyi bir sonuç alacaklarına inandığını söyledi.

Sarı-kırmızılı futbolcu, Nef Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maç öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Barcelona'nın ilk müsabakada orta sahada rotasyona gittiğinin söylenmesi üzerine Taylan, "Barcelona'da tüm oyuncular çok kaliteli. Sergio Busquets, diğerlerine göre daha tecrübeli. Ellerindeki en iyi kadro ile çıkacaklarını düşünüyoruz. İlk maçtaki mücadelemizi gösterip iyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Taylan, turu geçmeleri durumunda yine çok güçlü takımlarla karşılaşacaklarını belirterek, "Barcelona Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri. Şu an Avrupa Ligi'nde kalan bütün takımların çok güçlü olduğunu düşünüyoruz. Sonuç ne olur bilmiyorum ama turu geçersek kalan maçlarda en az Barcelona kadar zorlu rakipler var. Bzim için önemli bir sınav." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da birçok mevkide görev yaptığı hatırlatılarak hangi bölgeyi sevdiğinin sorulması üzerine Taylan Antalyalı, "Galatasaray'daki üçüncü senem. Geldiğim günden beri birçok pozisyonda oynadım. İlk zamanlar forvet dahi oynamışlığım var. O sezon son maçta da stoperde bitirmiştim. Nerede görev verilirse verilsin her maç elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Galatasaray kariyerimin büyük bölümünü savunmanın önünde oynayarak geçirdim. Şu anda oynadığım mevkiden memnunum." şeklinde görüş belirtti.