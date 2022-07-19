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Galatasaray, Avusturya'daki son hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı

Galatasaray, Avusturya kampındaki dördüncü ve son hazırlık maçında Çekya'nın Pardubice takımını ile 0-0 berabere kaldı.
Galatasaray, Avusturya'daki son hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı

Thermen Stadyumu'ndaki maça Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk; Okan Kocuk, Elabdellaoui Emin Bayram, Nelsson, Kazımcan Karataş, Berkan Kutlu, Cicaldau, Barış Alper Yılmaz, Morutan, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan ilk 11'i ile başladı. Galatasaray'ın etkili oynadığı karşılaşmada gol sesi çıkmadı. Sarı-kırmızılı takımda Ali Turap Bülbül, Metehan Baltacı, Aytaç Kara, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Hamza Yiğit Akman, Yunus Akgün, Emre Akbaba, Kerem Aktürkoğlu ve Gomis ise oyuna sonradan dahil oldu. Sarı-kırmızılılarda Abdülkerim Bardakçı, Muslera, Sergio Oliveira, Patrick van Aanholt, Batuhan Şen, Jankat Yılmaz ve Emirhan Kayar ise kadroda yer almadı.

Öte yandan Emin Bayram, maçın başında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve Metehan Baltacı'ya bıraktı.

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