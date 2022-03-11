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Galatasaray, Barcelona deplasmanından avantajlı döndü

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımıyla 0-0 berabere kaldı.
Galatasaray, Barcelona deplasmanından avantajlı döndü

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımıyla 0-0 berabere kaldı.

Gecenin sonuçları 
UEFA Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu son 16 turunun ilk ayağında 5 maç oynandı.

Milli futbolcu Merih Demiral'ın 90 dakika forma giydiği maçta İtalyan ekibi Atalanta, sahasında Almanya temsilcisi Bayer Leverkusen'i 3-2 mağlup etti.

Bu turda Leipzig ile eşleşen Spartak Moskova, FIFA ile UEFA'nın Rus kulüpleri ve milli takımlarının organizasyonlarına katılımını askıya alma kararı nedeniyle turnuvadan elendi. Almanya ekibi, maç yapmadan üst tura çıktı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Sevilla (İspanya) - West Ham United (İngiltere): 1-0

Rangers (İskoçya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 3-0

Braga (Portekiz) - Monaco (Fransa): 2-0

Atalanta (İtalya) - Bayer Leverkusen (Almanya): 3-2

Barcelona (İspanya) - Galatasaray: 0-0 

İlk yarı 
5. dakikada sol kanattan gelişen Barcelona atağında, ceza sahasına gelen ortada topa yatarak vuran Depay'ın şutunu Galatasaray savunması önledi.

15. dakikada sarı-kırmızılıların Kerem ile geliştirdiği ilk önemli atakta sol kanattan ceza sahasına giren Berkan topa dengesiz vurunca kaleci Ter Stegen rahat bir şekilde meşin yuvarlağı kontrol etti.

27. dakikada Galatasaray kalesini karşıdan gören, ceza yayının dışından Depay'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Pena sağ tarafına uzanarak güzel bir kurtarışla topu önledi.

36. dakikada sol kanattan süratli gelen Kerem, iki rakibini geçerek ceza sahasına girdi. Kerem'in vuruşunda, Eric Garcia'ya çarpan top kalenin üzerinden kornere gitti.

41. dakikada Depay'ın sol çaprazdan sert vuruşunda, kaleci Pena güzel bir uzanışla topu kornere attı.

Müsabakanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.

İkinci yarı
Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, ikinci yarıya defans, orta saha ve forvet mevkilerinde 3 oyuncu değişliğiyle başlayıp Araujo, Gonzalez ve Torres'in yerine Pique, Busquets ve Dembele'yi sahaya sürdü.

50. dakikada ceza sahası dışından Barcelona'nın kazandığı serbest vuruşu kullanan Jordi Alba'nın kale önüne ortasında kaleci Pena çıkarak tehlikeyi önledi.

54. dakikada uzun pasta sol kanatta topla buluşan Kerem, hızlı bir şekilde ceza sahasına girdi. Önündeki ilk rakibini geçtikten sonra topu ayağında tutmayı başaramayan sarı-kırmızılı futbolcu, önemli bir ataktan yararlanamadı.

56. dakikada gelişen Barcelona atağında, ceza sahasında kaleye yakın bir bölgede Traore'nin vuruşunda, top auta gitti.

57. dakikada ev sahibi takımın sol taraftan kullandığı köşe atışında Busquets'in kafa vuruşunda, kaleci Pena topu bir kez daha kornere gönderdi.

62. dakikada sağ kanattan Traore'nin ortasında defansın uzaklaştırdığı topa Jordi Alba ceza sahası dışından yerden çok sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

64. dakikada De Jong'un ceza sahası çizgisi dışından sert vuruşunda top, kaleci Pena'nın ellerinde kaldı.

72. dakikada ceza sahası çizgisine kadar gelen Traore'nin vuruşunda, top kale direğinin üzerinden auta çıktı.

78. dakikada Barcelona yarı alanında topla buluşan Gomis, rakibini ekarte ederek güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Fransız hakem, ofsayt gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

Karşılaşma, 0-0 sona erdi.

Organizasyonda çeyrek finale kalacak takım, 17 Mart'ta İstanbul'da oynanacak rövanş maçında belli olacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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