  • BIST 2.119,08
  • Altın 916.039
  • Dolar 14.6738
  • Euro 16.2198
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 3 °C
»

Galatasaray, Barcelona'yı elerse kasa dolacak

Galatasaray rövanşta Barcelona'yı yenerse 630 bin Euro galibiyet parası ve çeyrek finale yükselme ödülü olan 1.8 milyon Euroyu kazanacak.
Galatasaray, Barcelona'yı elerse kasa dolacak

Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile berabere kaldığı için 210 bin Euro kazanan Aslan, rövanşta Barça'yı yenerse 630 bin Euro galibiyet parası ve çeyrek finale yükselme ödülü olan 1.8 milyon Euro kasasına koyacak.

Yani Galatasaray'ın İstanbul'daki zaferi, kasasına 2.5 milyon Euro (yaklaşık 40 milyon TL) daha girmesini sağlayacak.

Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselme ödülü 2.8 milyon Euro, şampiyon olmanın armağanı ise 8.6 milyon Euro. Finali kazanamayan takım da 4.6 milyon Euro alacak. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Burak Elmas: Türk futbolu dibe vurmuş durumda16 Mart 2022 Çarşamba 15:28
  • Galatasaray, Avrupa'da 302. randevuda16 Mart 2022 Çarşamba 15:12
  • Yaşın sadece bir sayı olduğunu gösteren yıldız sporcular16 Mart 2022 Çarşamba 14:23
  • Spor Toto 1. Lig'de 30-35. hafta programları yeniden düzenlendi16 Mart 2022 Çarşamba 12:38
  • Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Zalgiris'e konuk olacak16 Mart 2022 Çarşamba 12:16
  • Domenec Torrent: Tur için oynayacağız16 Mart 2022 Çarşamba 10:58
  • Paletli yüzme branşı okul sporları faaliyetlerine dahil oldu16 Mart 2022 Çarşamba 10:56
  • Başakşehir, Rakitskiy ile anlaştı!16 Mart 2022 Çarşamba 10:48
  • Barcelona'da Galatasaray maçı öncesi 6 eksik16 Mart 2022 Çarşamba 10:26
  • NBA'de Kyrie Irving'in kariyer rekoru kırdığı maçı Nets farklı kazandı16 Mart 2022 Çarşamba 10:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti