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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Taraftarın da memnun olacağı bir takım kuracağız

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da yeniden başkan seçilen Dursun Özbek, sarı-kırmızılı taraftarların memnun olacağı bir kadro kuracaklarını söyledi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Taraftarın da memnun olacağı bir takım kuracağız

Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu ve Olağan Mali Genel Kurulu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın birikmiş problemlerinin olduğunu belirterek, "Buna odaklanarak seçime hazırlandık. Genel kurul üyelerimize ve taraftarlarımıza anlattık. Onlar da teveccüh ederek bizi seçti. Artık görev bizde. Biz de gerekeni yapacağız." dedi.

Sarı-kırmızılı ekibin kadrosuna yapılacak takviyeler üzerinde çalıştıklarını dile getiren Özbek, "Transferleri önünüzdeki günlerde açıklayacağız. Taraftarın da memnun olacağı bir takım kuracağız." ifadelerini kullandı.

TFF başkanlık seçimine de değinen Özbek, "Mehmet Büyükekşi, Türk futbolu ve iş dünyası için çok önemli bir isim. Kurduğu yönetim de çok kuvvetli. Kendisiyle Kulüpler Birliği Vakfında Türk futboluyla ilgili bazı problemleri tartıştık. Olaylara yaklaşımıyla, şeffaflığıyla öne çıkıyor. Başarılı olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükekşi'nin görevinde başarılı olması için bütün kulüplerin destek vermesi gerektiğini vurgulayan Özbek, "Yapılan son toplantıda ortaya çıkan büyük bir destek var. Çalışma sürecinde de bu desteği göreceğini düşünüyorum. Ben iyi geçeceğini düşünüyorum. Mehmet Bey içimizden gelen biri, dolayısıyla problemleri çok yakından biliyor." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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