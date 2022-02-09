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Galatasaray, Berk Balaban'ı Niğde Anadolu'ya kiraladı

Galatasaray Kulübü, altyapısından yetişen 22 yaşındaki kaleci Berk Balaban'ı TFF 2. Lig takımlarından Niğde Anadolu'ya kiraladı.
Galatasaray, Berk Balaban'ı Niğde Anadolu'ya kiraladı

Galatasaray Kulübü, altyapısından yetişen 22 yaşındaki kaleci Berk Balaban'ı TFF 2. Lig takımlarından Niğde Anadolu'ya kiraladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Berk Balaban'ın geçici transferi için Niğde Anadolu ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Bir grup Galatasaray Kulübü üyesinin sahibi olduğu 1481 Futbol Yatırımları AŞ, sarı-kırmızılı genç oyuncularının tecrübelenmesi için TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Niğde Anadolu'yu satın almıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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