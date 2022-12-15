Galatasaray bir çocuğun hayalini gerçekleştirdi

Antalya'nın Korkuteli ilçesi Tatköy Mahallesi'nde yaşayan 21 yaşındaki Recep Yıldırım, Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyet ile bir araya gelmek istiyordu. Galatasaray camiası Yıldırım’ın hayalini gerçekleştirdi.

Galatasaray, 2022 FİFA Dünya Kupası sebebiyle verilen Spor Toto Süper Lig arasında Antalya’da kamp yapıyor. Galatasaray teknik heyeti ve oyuncularıyla bir araya gelmek isteyen engelli çocuk sarı kırmızılı ekibin konakladığı otelde buluştu.

Teknik direktör Okan Buruk ve futbolcularla sohbet eden Yıldırım, teknik ekip ve oyuncularla fotoğraf çekip mutlu anlar yaşadı.

Hayalini gerçekleştiren Recep Yıldırım, doğuştan engelli olduğunu ve tekerlekli sandalye kullandığını aktardı. Yıldırım "Galatasaray takımıyla buluşmak benim için hayaldi. Hayalim gerçek olduğu için çok sevinçliyim." İfadelerini kullandı.

Yıldırım, Galatasaray futbol takımıyla buluşmasını hayatı boyunca unutmayacağını söyleyerek otelde futbolcularla görüştüğünü, sohbet edip fotoğraf çekildiğini belirtti. Yıldırım, sözlerini şöyle noktaladı: “Okan hoca ile de sohbet etme fırsatını yakaladım. Bana maçları izleyip izleyemediğimi sordu. İzliyorum, 'iyi gidiyoruz' dedim. Okan hocanın 'Bizi iyi takip et, bu sezon şampiyonuz' sözüyle daha da heyecanlandım. Benim için unutulmaz anlardı. Çok mutluyum."

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan yaptığı açıklamada, Recep Yıldırım'ın hayalini gerçekleştirme konusunda aracılık etmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

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