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Galatasaray Camp Nou'da avantaj arıyor

Sarı-kırmızılılar bu akşam saat 23.00’te UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İspanyol devi Barcelona’ya konuk oluyor.
Galatasaray Camp Nou'da avantaj arıyor

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmasında Galatasaray, bugün deplasmanda İspanyol devi Barcelona ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, rövanş için avantajlı bir skor yakalamak için sahaya çıkacak.

Galatasaray’da sakat olan kaptan Arda Turan dışında eksik bulunmuyor. Omar ise UEFA listesinde olmamasına rağmen kafileye dahil edildi.

Barcelona’da ise Fati, Roberto, Umtiti ve Balde sakatlıkları, Gavi cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

BARCELONA-GALATASARAY
STAT: Camp Nou
SAAT: 23.00
YAYIN: Exxen
HAKEM: Benoit Bastien (Fransa)

BARCELONA: Stegen, Dest, Araujo, Pique, Alba, Busquets, Pedri, De Jong, Dembele, Traore, Aubameyang

TEKNİK DİREKTÖR: Xavi Hernandez

GALATASARAY: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Mustafa Muhammed

TEKNİK DİREKTÖR: Domenec Torrent

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