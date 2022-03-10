Galatasaray Camp Nou'da avantaj arıyor

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmasında Galatasaray, bugün deplasmanda İspanyol devi Barcelona ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, rövanş için avantajlı bir skor yakalamak için sahaya çıkacak.
Galatasaray’da sakat olan kaptan Arda Turan dışında eksik bulunmuyor. Omar ise UEFA listesinde olmamasına rağmen kafileye dahil edildi.
Barcelona’da ise Fati, Roberto, Umtiti ve Balde sakatlıkları, Gavi cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
BARCELONA-GALATASARAY
STAT: Camp Nou
SAAT: 23.00
YAYIN: Exxen
HAKEM: Benoit Bastien (Fransa)
BARCELONA: Stegen, Dest, Araujo, Pique, Alba, Busquets, Pedri, De Jong, Dembele, Traore, Aubameyang
TEKNİK DİREKTÖR: Xavi Hernandez
GALATASARAY: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Mustafa Muhammed
TEKNİK DİREKTÖR: Domenec Torrent
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