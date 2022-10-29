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Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.
Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti

Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük, Galatasaray'ı konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip 2-0 kazandı. 

Galatasaray'a galibiyeti getiren goller 60. dakikada Emre Taşdemir ile 85. dakikada Juan Mata kaydetti. 

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 21'e yükseltirken Fatih Karagümrük, 12 puanda kaldı .

Gelecek hafta Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Fatih Karagümrük ise deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacak. 

Fatih Karagümrük 10 kişi kaldı

Karşılaşmanın 31. dakikasında Torreira'ya faul yapan Adnan Uğur sarı kart gördü. Daha sonra pozisyonu VAR'da inceleyen hakem Bahattin Şimşek, sarı kartı iptal ederek Adnan'a kırmızı kart gösterdi.

Galatasaray derbi öncesi moral depoladı

Süper Lig'de çıktığı son 3 maçta 2 beraberlikle 1 mağlubiyet alan Galatasaray bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak Beşiktaş derbisi öncesinde moral buldu. 

457 gün sonra forma giyen Emre Taşdemir gol sevinci yaşadı

Galatasaray A takımı formasını 457 gün sonra ilk kez terleten Emre Taşdemir, takımını 1-0 öne geçirdi.

Sezon başında takımda düşünülmeyen ve Rezerv Lig takımında forma giyen Emre, bu organizasyonun sona ermesiyle A takıma döndü. Kazımcan Karataş'ın sakatlığında forma şansı bulan Emre, 457 gün sonra sarı-kırmızılı A takımla maça çıktı.

Maçın 60. dakikasında ağları havalandıran Emre, takımını 1-0 öne geçirirken Galatasaray kariyerindeki ilk golünü kaydetti.

Süper Lig'de ikinci kez gol sevinci yaşayan Emre Taşdemir, ilk golünü 10 Aralık 2016'da Bursaspor forması giydiği dönemde Beşiktaş'a atmıştı.

Mata, Galatasaray'da golle tanıştı

Galatasaray'ın yeni transferi Juan Mata, sarı-kırmızılı takımda ilk kez gol sevinci yaşadı.

Fatih Karagümrük müsabakasında 75. dakikada Dries Mertens'in yerine oyuna dahil olan İspanyol futbolcu, sarı-kırmızılı formayla 3. maçına çıktı.

Karşılaşmanın 85. dakikasında fileleri havalandıran Mata, yeni takımındaki ilk golünü kaydetti.

Galatasaray'ın golü VAR'a takıldı

Galatasaray'ın 52. dakikada filelere giden topu, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla iptal edildi.

Maçın 52. dakikasında Sergio Oliveira'nın soldan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Victor Nelsson'un kafayla vurduğu topu çizgi üzerinde kaleci Emiliano Viviano engelledi. Direk dibinde seken topu Emin Bayram ağlara gönderdi. Hakem Bahattin Şimşek gol kararı verirken VAR Serkan Tokat'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceledi.

Şimşek, çizgi üzerinde Emin'in yerdeki Viviano'ya faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

VavaCars Fatih Karagümrük: 0 - Galatasaray: 2

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Bahattin Şimşek, Kerem Ersoy, Mustafa Sönmez

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Caulker, Dresevic, Caner Erkin, Jimmy Durmaz (Dk. 81 Nicholas), Shukurov, Adnan Uğur, Kouassi (Dk. 61 Salih Dursun), Borini, Diagne

Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Emin Bayram, Emre Taşdemir, Torreira (Dk. 89 Berkan Kutlu), Oliveira, Rashica (Dk. 84 Yunus Akgün), Mertens (Dk. 75 Mata), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 46 Barış Alper Yılmaz), Icardi (Dk. 84 Gomis)

Goller: Dk. 60 Emre Taşdemir, Dk. 85 Mata (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 33 Adnan Uğur (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 41 Borini, Dk. 77 Jimmy Durmaz (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 78 Emin Bayram (Galatasaray)

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