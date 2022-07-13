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Galatasaray derken Fenerbahçe Joao Pedro transferini bitirdi

İtalyan basını, Fenerbahçe'nin, Joao Pedro için Cagliari'yle 6.5 milyon Euro ve bonuslar karşılığında anlaşmaya vardığını duyurdu!
Galatasaray derken Fenerbahçe Joao Pedro transferini bitirdi

Transfer döneminde sık sık ismi Galatasaray ile anılan Serie A ekiplerinden Cagliari'de forma giyen 30 yaşındaki forvet arkası Brezilyalı futbolcu Joao Pedro'nun Fenerbahçe'ye transfer olmaya yakın olduğu iddia edildi. 

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, Fenerbahçe, Joao Pedro için Cagliari'yle 6.5 milyon Euro ve bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı.

Ayrıca haberde yer alan bilgilere göre; Joao Pedro'nun menajerlerinin, Fenerbahçe'yle kontratın son detaylarını görüşmek için cuma günü Türkiye'de olması bekleniyor. Pedro'nun, 3 yıllık kontratı hazır durumda.

Tecrübeli futbolcu kariyerinde 377 maça çıktı ve 110 gol, 40 asistlik performans gösterdi.

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