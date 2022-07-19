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Galatasaray, Dubois transferini bitirdi

Galatasaray, Lyon'un 27 yaşındaki Fransız sağ beki Leo Dubois ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Galatasaray, Dubois transferini bitirdi

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Galatasaray'da transfer harekatı da sürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, bir süredir görüştüğü Dubois ile 3 yıllığına anlaşmaya vardı.

Lyon ile 2024 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Fransız sağ bek için 2.5 milyon Euro bonservis ödenecek. Fransız oyuncunun yarın İstanbul'a gelmesi, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra da kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Fransız sağ bekin Galatasaray'dan yılda 1.8 milyon Euro alacağı öğrenildi.

Fransa Milli Takımı'nda da boy gösteren Leo Dubois, Maviler'de 13 maça çıktı.

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