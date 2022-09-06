Galatasaray-Gaziantep FK maçının tartışmalı pozisyonları beIN Trio'da değerlendirildi

Süper Lig'de Galatasaray ile Gaziantep FK arasındkai maçın hakem kararlarını beIN Trio ekibi yorumladı.

Süper Lig'de Galatasaray ile Gaziantep FK arasındkai maçın hakem kararlarını beIN Trio ekibi yorumladı. İşte yapılan değerlendirmeler.

SORU: "Kerem Aktürkoğlu'nun pozisyonu kırmızı mı, sarı mı?"

Deniz Çoban: Son 2-3 MHK şöyle bir şey icat etti, 'Topa vur ama sonrasında ne yaparsan yap.' UEFA diyor ki 'Topa vursan bile sonraki eylemin de önemlidir.' Kerem ısrarlı bir basmada bulunmuyor, orta şiddetli basma. Sarı olması lazımdı.

Bülent Yıldırım: Burada durumu kurtaran, şiddet düşük ve ısrarlı bir basma yok. Şiddeti düşük, bu yüzden faul ve sarı kart fikrindeyim.

Lale Orta: Bence sarı kart çıkmalıydı.

SORU: "Abdülkerim Bardakçı'nın ikinci sarı kartı doğru mu?"

Deniz Çoban: Ucuz sarı kart diye bir yorum futbolda yok. Burada sarı kart yok. Burada faul bile tartışılabilir.

Bülent Yıldırım: İkinci sarı kart tartışılır olmamalı. Sportmenlik dışı bir darbe yok. Pozisyon sadece faul. Kontrolsüz faul, sarı kart yok. Rakip oyuncu da hakemi kandırıyor.

Lale Orta: Çıkan bu ikinci sarı kart haksız. En fazla faul olur. Rakibi de eleştireceğim, yüzünü tutuyor. Bütün kameralar görüyor, Fair-Play içerisinde hareketler yapmak lazım.

SORU: "Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı beklediği pozisyonda penaltı var mı?"

Deniz Çoban: Zor pozisyon. Böyle bir pozisyonu devam ettirmesini eleştirmiyorum. Devam olur.

Bülent Yıldırım: Kitsou toğuyla ayağına basıyor. Dikkatsiz bir faul Hakem yakalasa ve penaltı verse daha doğru olurdu. O kadar ince ki, görmek çok zor. Sonuçta penaltı.

Lale Orta: Karar vermek ve görmek çok zor. Bence ikili bir mücadele.

Soru: "Sacha Boey'in pozisyonu penaltı mı?"

Deniz Çoban: Mustafa Eskihellaç, Sacha Boey'e bir müdahalede bulundu, penaltı.

Bülent Yıldırım: Pozisyon penaltı.

Lale Orta: Bana göre penaltı yok.

Soru: "Ertuğrul'un elle müdahalesi var mı?"

Deniz Çoban: Penaltı yok.

Bülent Yıldırım: El doğal konumda, penaltı olmaz.

Lale Orta: Penaltı olmamalı.

Soru: Ertuğrul'un Mertens'e müdahalesi penaltı mı?

Deniz Çoban: Penaltı.

Bülent Yıldırım: Ertuğrul amatör bir penaltı yaptı.

Lale Orta: Net penaltı.