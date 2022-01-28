Galatasaray hazırlık maçında darmadağın oldu: Tuzlaspor'dan farklı galibiyet

Galatasaray, 1. Lig ekibi Tuzlaspor ile hazırlık maçına çıktı. Sarı kırmızılılar GS TV'den yayınlanmayan maçta rakibine 6-2 mağlup oldu.

Galatasaray, Tuzlaspor ile oynadığı maçta rakibine 6-2 mağlup oldu.

Domenec Torrent'in farklı taktikler denediği karşılaşma GS TV'den yayınlanmadı. Canlı olarak yayınlanmayan mücadelede Galatasaray'ın sahadan farklı şekilde yenik ayrılması sarı kırmızılı taraftarları ayağa kaldırdı.

Bazı Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medya hesaplarından Domenec Torrent ile yola devam edilmemesi gerektiğini ifade eden mesajlar attı.

Hatırlanacağı üzere Galatasaray, Domenec Torrent'in teknik direktör olmasının ardından çıktığı 3 lig maçında sahadan yenilgiyle ayrılmıştı.