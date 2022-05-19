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Galatasaray ile Antalyaspor 52. randevuda

İki takım arasında ligdeki 51 maçın 31'ini Galatasaray, 7'sini Antalyaspor kazandı.
Galatasaray ile Antalyaspor 52. randevuda

Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 52. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 51 maçta sarı-kırmızılılar 31, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 13 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 100 golüne, Akdeniz ekibi 46 golle karşılık verdi.

Galatasaray son 11 maçta mağlup olmadı
Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 11 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, sonraki 6 sezonda rakibiyle yaptığı lig maçlarında galibiyet sevinci yaşayamadı.

Bu süreçte 8 galibiyet, 3 beraberlik alan Galatasaray 26 gol attı. Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 11 maçta fileleri 6 kez havalandırabildi.

Antalya'daki maçlar
Galatasaray ile Antalyaspor, lig tarihinde Antalya'da 25 maç yaptı.

Antalya'daki maçlarda Galatasaray 15, ev sahibi ekip 3 kez galip geldi, 7 maç da berabere sonuçlandı.

Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda Antalyaspor'a 46 gol atarken, kalesinde 23 gol gördü.

Deplasmanda rakibiyle yaptığı son 5 maçı kaybetmeyen Galatasaray, söz konusu maçlarda 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Bu müsabakalarda 8 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesindeki 5 gole engel olamadı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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